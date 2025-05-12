72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı

'Kocan Kadar Konuş', 'Recep İvedik 2', 'Aşk Yeniden', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Yeni Gelin', 'Tozkoparan İskender' ve 'Vermem Seni Ellere' gibi pek çok sevilen yapımda rol alan usta oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Uzun süre kilo vermek için çeşitli yöntemler deneyen başarılı oyuncu, sonunda mide küçültme ameliyatı olarak 138 kilodan 66 kiloya düşmeyi başardı.

Ameliyatın ardından disiplinli bir diyet süreciyle toplamda 72 kilo veren Gündoğdu'nun azmi ve kararlılığı sosyal medyada da takdir topladı. Geçirdiği bu büyük değişimle sık sık gündeme gelen Gündoğdu, şimdi ise yeni bir proje için gittiği Kastamonu'dan son halini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğrafında fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncunun formunu koruduğu gözlerden kaçmadı. Gündoğdu'nun azmiyle gerçekleştirdiği bu dönüşüm, hem hayranlarından hem de meslektaşlarından büyük beğeni topladı.