72 kilo veren Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

Yıllar önce yayınlanan Aşk Yeniden dizisindeki Ayfer rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Gündoğdu, yıllar içinde mide küçültme ameliyatı ve diyetle 72 kilo verdi. Bambaşka biri olan oyuncu, son olarak dans ettiği videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan Esin Gündoğdu, ameliyat olarak sıkı bir diyete başladı. Doktor kontrolünde fazla kilolarını veren Gündoğdu, oyunculuğu yanı sıra modellik yapmaya başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, yırtmaç detaylı eteği ve göbeğini açıkta bıraktığı tişörtüyle dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. İğne ipliğe dönen Gündoğdu, son haliyle kendine hayran bıraktı.