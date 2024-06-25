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72 kilo veren Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

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Mide küçültme ameliyatı ve diyetle 72 kilo veren başarılı oyuncu Esin Gündoğdu, iğne ipliğe döndü. Değişimiyle ağızları açık bırakan oyuncu, dans videosuyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Yıllar önce yayınlanan Aşk Yeniden dizisindeki Ayfer rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Gündoğdu, yıllar içinde mide küçültme ameliyatı ve diyetle 72 kilo verdi. Bambaşka biri olan oyuncu, son olarak dans ettiği videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan Esin Gündoğdu, ameliyat olarak sıkı bir diyete başladı. Doktor kontrolünde fazla kilolarını veren Gündoğdu, oyunculuğu yanı sıra modellik yapmaya başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, yırtmaç detaylı eteği ve göbeğini açıkta bıraktığı tişörtüyle dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. İğne ipliğe dönen Gündoğdu, son haliyle kendine hayran bıraktı.

72 kilo vere Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

72 kilo vere Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

72 kilo vere Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

72 kilo vere Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

72 kilo vere Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

72 kilo vere Esin Gündoğdu, dans videosuyla hayran bıraktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Esin Gündoğdu Ameliyat Gündoğdu Söz Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (14)

Ayhan KURT:

Sarkan deriler onları iğne iplikte diktimi

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Banu Çelik:

Sanane bundan. Kıskanç

yanıt117
yanıt22
Allahın Kulu:

Ne kadar yüzeyselsiniz! Kabuğunun için katran dolu bir meyve güzel olsa ne olmasa ne? Kime ne faydası var? İçi tatlı, şifalı olan dikenli ve çirkin bir meyve çirkin olsa ne olmasa ne?

28
46
yanıtYanıtla
esra ceylan:

Kilolu hali daha güzel ve sevimli.

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yanıtYanıtla
Eser Kargin:

Gözlük lazım sana

yanıt32
yanıt16
ADANALI :

sıhhatli olsunda, güzllik gelip geçici (ajda pekkan hariç)

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yanıtYanıtla
YILDIRAY YILDIRIM:

ajda hariç ... valla sesli kahkaha attım zabah zabah

yanıt11
yanıt3
Cahit Tokman:

Vallahi hiç yakışmamış daha iyiydi ..bence her zaman insan olduğu gibi olmazsi lazım

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yanıtYanıtla
YalancıSavar:

iyi kilo vermiş azmin zaferi de... dans ederken acelesi varmış gibi

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sinan çayırcı:

Kilo ne kadar önemli vay arkadaş.

20
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