Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

"700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum" diyen Şoray Uzun isyan etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir döneme damga vuran "Şoray Uzun Yolda" ile hafızalara kazınan Şoray Uzun sosyal medya hesabından isyan etti. İstanbul-İzmir otobanında HGS bakiyesi eksik görünen ünlü isim sonrasında ödediği tutar için "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Şoray Uzun, HGS'ye geçişinden sonra para yüklemesi yapmasına rağmen ücretin çekilmediğini daha sonra cezalı bir tutar ödediğini belirterek duruma isyan etti.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Uzun, "Yazın İstanbul- İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sistem çekmemiş niyeyse! Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kıl tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Şoray Uzun'un o paylaşımı;

'700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum' diyen Şoray Uzun isyan etti

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

İşte Galatasaraylıların yeni yengesi
img

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
500

Yorumlar (47)

Haber YorumlarıHALİS ER:

zamanında ödersen sorun olmaz aslan parçası hadi bakalım

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme576
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCAN Işık:

Vatandaşa daha neler giriyor bir bilseniz

Yorum Beğen383
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Ben de helal etmiyorum ahirette çok kişiden alacağımız var, kamu malı yemek ne demekmiş o koltuklarında rahat rahat oturanlar ahirette anlayacaklar

Yorum Beğen233
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

Yaparsa Reisiniz yapar. Daha bunlar iyi günlerimiz.

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

8300 tl. için hakkını helal etmiyorsan sen bitmişsin şoray

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme180
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bakiyem eksik olduğunda mesaj geliyor yatırıyorum sonra zaman içerisinde kontrol ediyorum şimdiye kadar pahalı geçiş ücretlerini saymazsak hiç bir sorunla karşılaşmadım

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme124
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHS HS.:

Koskoca adamsın Neden HGS bakiyen olmaz nereden bileceğiz bir sonraki gün ödediğini

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme143
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

aklın 4aydır nerdeydi.madem geçtin ertesi gunu gelen teblıgatla git yatır..sonra cıkar böyle zırvalarlar.bölüm başına mılyonları alırken helallık milletten hiç aldınızmı .

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

ben Türküm ancak yabanci bir ülkenin vatandasiyim ve Türkiyede ikametim yok en son 5 yil önce aracimla Türkiyeye geldigimde kapikulede edirnede hatta istanbula yakin bir ilcede ptt´den hgs almak icin ugrastim ancak alamadim sebep vatandaslik numaram ve ikamet adresim olmamasiydi,daha sonra bir tanidik kendi kimliginle benim yabanci plakali aracima hgs aldi, ama sonradan ögrendimki yabanci plakali araclarin her türlüsü kacak geciyormus ve ceza yazilamiyormus hala öylemi bilmiyorum.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasar :

elon musk değil mi bu?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Tüm 47 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Çarşamba hangi diziler var? 27 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 27-28 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 27-28 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Serik 27-28 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ne kadar? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.