'700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum' diyen Şoray Uzun isyan etti

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Şoray Uzun, HGS'ye geçişinden sonra para yüklemesi yapmasına rağmen ücretin çekilmediğini daha sonra cezalı bir tutar ödediğini belirterek duruma isyan etti.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Uzun, "Yazın İstanbul- İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sistem çekmemiş niyeyse! Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kıl tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Şoray Uzun'un o paylaşımı;