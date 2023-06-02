55 yıldır berberlik yapan usta: 'İşimi önemseyerek ve severek yaparım'

Ankara'da Ömer Aldıraklı, 12 yaşında çırak olarak başladığı berberlik mesleğini 55 yıldır sürdürüyor. 20 metrekarelik dükkanında yalnız çalışan Aldıraklı, sağlığı el verdiği müddetçe dükkanını açık tutacağını dile getirdi.

Çıraklığıyla birlikte 55 yıldır berberlik yaparak geçimini sağlayan 67 yaşındaki Ömer Aldıraklı, berberlik mesleğini sağlığı el verdiği müddetçe sürdürmek istiyor. 6 çocuk ve 6 torun sahibi olan Aldıraklı, ilerleyen yaşına rağmen Bartın'da 12 yaşında çırak olarak başladığı ve daha sonra yerleştiği Ankara'da 27 yıldır sürdürdüğü berberlik mesleğini Aydınlıkevler'deki 20 metrekarelik dükkanında tek başına götürmeye çalışıyor.

"İşimi önemseyerek ve severek yaparım"

Mesleğini sevdiğini ifade eden Ömer Aldıraklı, "İşimi önemseyerek ve severek yaparım. Çalışmak bana iyi geliyor, beni zinde tutuyor. 20-25 senelik her yaştan, her sosyal çevreden müşterim var. Devamlı saç tıraşını yaptığım 3-4 yaşındaki bir küçük çocuk, 'Beni Ömer dedeme tıraşa götür' diyormuş annesine. Bir doktor müşterim Sincan'dan, bankacı müşterim Çayyolu'ndan telefon ederek gelir. Kapıdan giren müşterilerim benim misafirimdir, dostumdur. Devamlı müşterilerime saçını nasıl keseceğimi, modeli sormam. Bilirim çünkü. Onlar da hiç karışmaz" dedi.

Geçmişte berberliğin zor şartlar altında yapıldığını dile getiren Aldıraklı, "Eskiden berberlik yapmak çok zordu. Klasik el saç kesme makinası ile saç kesimi, su ısıtarak eski klasik usturalarla sakal tıraşı yapardık. O usturaları bileme kayışlarında bileylemek için uğraşırdık. Şimdi ise berberlik teknolojinin sağladığı olanaklardan ve yeni kozmetik ürünlerin kullanımı ile çok daha kolay ve işlevsel hale geldi" ifadelerini kullandı.

Usta berberden genç meslektaşlarına tavsiyeler

"Geçmişte berberlik mesleğini öğrenen bir genç işsiz kalmaz, üstelik güzel para kazanırdı" diyen Aldıraklı, "Berberlik mesleğine yeni başlayan genç meslektaşlarım kendilerini iyice yetiştirmeden dükkan açmamalı. Şimdiki gençler çıraklık bile yapmadan hemen usta olup kendi iş yerlerini açmak istiyor. Öncelikle mesleğin inceliklerini iyice öğrensin ve tecrübe edinsinler. Berberlik mesleğinin sanatsal ve estetik yönünü kavradıktan ve kalfalık sürecini de geçtikten sonra kendi iş yerlerini açsınlar. Mesleklerini sevsinler. Sürekli kendilerini yenilesinler, yeni güncel trendleri takip etsinler. Müşterilerin beklentilerine göre şekillenen modelleri öğrensinler. Meslekte ustalık kadar temizlik de önemli. Berberlik mesleğinin kuşkusuz en önemli unsuru olan hijyen ve temizlik kurallarından ödün vermesinler. Tıraş kesim önlüğü ve havlu tek kullanımlık olsun. Müşterilerine her zaman saygılı, mesafeli olsunlar, dükkanlarına gelen müşterilere bir dost gibi yaklaşsınlar. Mesleklerine sahip çıksınlar. Bunlara dikkat ederlerse berberlik mesleğinde kalıcı olur, para da kazanırlar" şeklinde konuştu.

Meslekte çırak yetişmemesinden dert yandı

Onlarca çırak yetiştirdiğini vurgulayan Aldıraklı, artık dükkanında yalnız çalıştığını, sanatı teslim edecek kalfa ve usta bulamadığını kaydetti. Aldıraklı, "Biz usta çırak ilişkisine dayalı bir kültürde yetiştik. Şu an tek başıma çalışıyorum. Yanımızda eleman yok, çırak yetişmiyor. Maalesef artık hem çırağım, hem kalfa hem de ustayım. Benim dükkanımda berberlik mesleğinde ben son nesilim. Dolayısıyla benden sonra gelecek olan bir berber yok, benden sonra dükkanımda bu işi yapacak olan bir kimse yok. Sağlığım el verdiği müddetçe dükkanımı kapatmayacak, devam edeceğim. Bu mesleğin devamı için insanların bizim yanımızda yetişip öğrenmesi gerekiyor ama günümüzde gerek 4+4+4 eğitim sistemi, gerekse ekonomik koşullar, kazancımızın yanında yüksek giderlerden dolayı yanımızda eleman çalıştırmak çok zor" dedi.

Oda Başkanı Kara: "Enerjisiyle gençlere örnek oldu"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, 55 yıllık berber Ömer Aldırak'lının çalışma azmi ve enerjisiyle gençlere örnek olduğunu kaydetti. Kara, Ömer Aldıraklı'nın mesleğin hak ettiği karşılığı bulabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli katkılar sunmuş bir meslektaş büyüğü olduğunu ifade ederek, "Ömer Aldıraklı ağabeyimiz kendinden önce yetişmiş ustalardan berberlik sanatını öğrenerek bugünlere gelmiş, mesleğimizin saygınlığına çok değerli katkılar sunmuş, bizim çok takdir ettiğimiz, mesleği ile özdeşleşmiş, işinin ehli bir duayendir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Uzun yıllar mesleğimize örnek kişiliği ve sanatıyla hizmet etmeye devam edecektir inşallah" diye konuştu.

"Mesleğimize eleman yetişmesi noktasında hala sıkıntılar yaşıyoruz"

Geleceğin berber ustalarının yetiştirilmesi noktasında Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısının gün geçtikçe arttığını hatırlatan Kara, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hem okumak isteyen hem de berber olmak isteyen gençler için Mesleki Eğitim Merkezleri cazip bir model haline geldi. Mesleğimize gönül vermiş gençlerimiz, Mesleki Eğitim Merkezlerinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında 'erkek kuaförlüğü' dalında eğitim alarak kalfa ve usta olabiliyorlar. Bu durum mesleğimizde ara eleman sorununa bir nebze de olsa çözüm oldu. Ama mesleğimize eleman yetişmesi noktasında hala sıkıntılar yaşıyoruz." - ANKARA