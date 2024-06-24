51/2-A ve 51/2-B trafik ceza maddesi nedir, nereye ödenir? 51/2-A ve 51/2-B trafik ceza tutarı ne kadar?

51/2-B trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır? 51/2-A ve 51/2-B trafik ceza maddesi nedir ve nereye ödenir merak ediliyor. 51/2-A ve 51/2-B trafik ceza tutarı ne kadar? 51/2-a ve 51/2-b trafik cezaları, hız sınırının %30'a kadar ve %30 ile %50 arasında aşılması durumunda uygulanan cezalardır. Kısacası, 51/2-a ve 51/2-b cezalarına radar cezaları da diyebiliriz. 51/2-A trafik ceza tutarı ne kadar? İşte detaylar...

51/2-A TRAAFİK CEZASI NE KADAR?

Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesine göre, 51/2-a cezası hız sınırı ihlalini kapsıyor. Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %10'dan %30'a (otuz dahil) kadar aşan sürücüler için uygulanıyor. Bu kuralı ihlal eden sürücülere 1.506 TL para cezası verilmektedir.

51/2-A CEZASI KAÇ PUAN CEZA GETİRİR?

Kanuna göre, 51/2-a cezası radar cezası olarak bilinir. Hız sınırını aşan sürücülere, para cezasının yanı sıra 10 ehliyet ceza puanı da veriliyor.

51/2-A CEZASI İNDİRİMLİ ÖDENEBİLİR Mİ?

Trafik Kanununda 51/2-a radar cezası tutarı 1.506 TL'dir. Cezayı 15 gün içerisinde ödeyen tüm sürücülere %25 oranında indirim yapılıyor. Yani 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek ödeme 1.129,5 TL oluyor.

51/2-A TRAFİK CEZASI ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-devlet sistemi ile tüm trafik cezaları görünüp, kolayca ödeme yapılabilmektedir. Bu sebeple tebligatın gelmesini beklemeden kredi kartı veya taksitle 51/2-a cezasının ödenmesi mümkün.

51/2-B TRAFİK CEZASI NE KADAR?



Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre 51/2-b cezası hız sınırı kural ihlali demektir. Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30'dan % 50'ye kadar aşanlar için uygulanmaktadır. Hız sınırını geçen sürücülere 3.135 TL para cezası işlemi uygulanmaktadır.

51/2-B CEZASI KAÇ PUAN GETİRİR?

Bu kanuna göre 51/2-b cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Hız sınırını geçen vatandaşlara cezanın yanında 15 ehliyet ceza puanı da uygulanır.

51/2-B CEZASI İNDİRİMLİ ÖDENEBİLİR Mİ?

Trafik Kanununda 51/2-b radar cezası 3.135 TL'dir. Fakat cezayı 15 gün içinde ödeyen tüm sürücülere %25 oranında indirim uygulanır. Yani 15 gün içinde cezayı ödeyen sürücülerin yapacağı ödeme 2.351,25 TL'dir.

51/2-B TRAFİK CEZASI ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-devlet sistemi ile tüm trafik cezaları görünüp, kolayca ödeme yapılabilmektedir. Bu sebeple tebligatın gelmesini beklemeden kredi kartı veya taksitle 51/2-b cezasının ödenmesi mümkün.