5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli olarak meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5.9'luk depremin ardından bir açıklama yaptı.

"ENDİŞE YOK"

Görür, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Akuşağı-Kale/ Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;

"BU DEPREM MÜSTAKİL"

5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bu sarsıntının 6 Şubat'ta meydana gelen sarsıntıların devamı olmadığının altını çizen Ersoy, "Bu deprem müstakil, başlı başına bir deprem. DAF ile Malatya fayı arasında Kale bölgesine yakın bir yerde meydana geldi" dedi.

"BU TÜR DEPREMLERİ OLAĞAN KARŞILAMAK LAZIM"

NTV canlı yayınında konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şu ifadelere yer verdi: "Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra Doğu Anadolu'da bir kesimin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişiklikleri olduğunu hep söylüyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Ama özellikle de bazı alanlarda belki biraz daha fazla dikkatli olunması gerektiğini söylüyoruz. Bingöl tarafında biraz, Çelikhan'ın biraz Elazığ'a doğru uzanan Çelikhan arasındaki kesim gibi... Bazı bölgelerde, uzun yıllardır deprem olmamış bölgelerde özellikle bu tür depremlerin ortaya çıkması olağan. Bunların olabileceğini bekliyoruz özellikle 6 Şubat depremi sonrasında."