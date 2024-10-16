Üye Girişi
Haberler

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9'luk depreme ilişkin "Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" dedi.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli olarak meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5.9'luk depremin ardından bir açıklama yaptı.

"ENDİŞE YOK"

Görür, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Akuşağı-Kale/ Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

"BU DEPREM MÜSTAKİL"

5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bu sarsıntının 6 Şubat'ta meydana gelen sarsıntıların devamı olmadığının altını çizen Ersoy, "Bu deprem müstakil, başlı başına bir deprem. DAF ile Malatya fayı arasında Kale bölgesine yakın bir yerde meydana geldi" dedi.

"BU TÜR DEPREMLERİ OLAĞAN KARŞILAMAK LAZIM"

NTV canlı yayınında konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şu ifadelere yer verdi: "Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra Doğu Anadolu'da bir kesimin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişiklikleri olduğunu hep söylüyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Ama özellikle de bazı alanlarda belki biraz daha fazla dikkatli olunması gerektiğini söylüyoruz. Bingöl tarafında biraz, Çelikhan'ın biraz Elazığ'a doğru uzanan Çelikhan arasındaki kesim gibi... Bazı bölgelerde, uzun yıllardır deprem olmamış bölgelerde özellikle bu tür depremlerin ortaya çıkması olağan. Bunların olabileceğini bekliyoruz özellikle 6 Şubat depremi sonrasında."

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Naci Görür Malatya Enerji Deprem

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı
Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
500

Yorumlar (3)

isa kızmaz:

Bu depremi Naci beyden başka gören yok mu be. Depremle alakalı kimse konuşmuyor da.

3
2
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Orda yaşayan düşünsün banane !

0
0
yanıtYanıtla
CAN Işık:

hazırlanın deprem katkı payına :):):) 750 kelle başı

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.