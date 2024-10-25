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49 yıllık ehliyetini yeniletemedi! Olayı AİHM'ye taşıyacak

49 yıllık ehliyetini yeniletemedi! Olayı AİHM'ye taşıyacak
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Çocukken yaşadığı bir kaza sonrası iki elini kaybeden Gökhan Oktar, ehliyetini yenilemek için sağlık raporu alamadı. 49 yıldır araç sürdüğünü söyleyen Oktar, iç hukuk yolları tükendiği için mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

Ehliyet yenilemek için son günler yaklaşırken ehliyetini yenilemeyen bir kişinin yaşadıkları gündem yarattı. Çocukken yaşadığı bir kaza sonrası iki elini kaybeden Gökhan Oktar, ehliyetini yenilemek isterken kendisini bir hukuk mücadelesi içinde buldu.

"SAĞLIK RAPORU VERİLMEDİ"

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, yıllardır araç kullandığını belirten Okan, "Bürokratik engel çıkardılar, 1975 yılından bu yana araç kullanıyorum. Ehliyeti yenilemek için sağlık raporu istendi, sağlık raporu verilmedi" dedi.

49 yıllık ehliyetini yeniletemedi! Olayı AİHM'ye taşıyacak

NE YAPTIYSA SONUÇ ALAMADI

Oktar, yargı sürecini "Önce mahkemeye gittim, 'Yetkimiz yok' dediler. Danıştay da davayı aleyhime sonuçlandırdı. Son olarak Anayasa Mahkemesi'ne gittim. Oradan da sonuç alamadım" sözleriyle aktardı.

AİHM'YE GİDİYOR

Oktar, iç hukuk yolları tükendiği için mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İnsan Hakları Güncel Yaşam Hukuk Kaza AİHM

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Yorumlar (6)

FONCUSAVAR:

İyi de kardeşim 49 yıl geçmiş. yaşı ilerlemiş. reflekslerin aynı değil. üstelik fiziksel sıkıntı var sana özel araç olursa belki. Geçmiş olsun. hem kendini hem de başkalarının trafikte tehlikeye atma bence

33
0
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Mehmet :

49 yıl bu halde araç sürüyor olmak daha ilginç değil mi? Aracınız modifiye vs değilse, bir protez olmadan araç sürmek istiyorsanız bence de verilen karar doğru.

19
0
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Yıldırım YILDIZ:

İnsanlara zorluk çıkarmak üzerine kurmayı başardılar sistemi tebrik ederim

0
12
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HALİS ER:

Mal

1
0
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Ben Kemal:

49 yıldır araç sürmüş. Bence bu halde araç kullanmana izin verenler yargılanmalı

1
0
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