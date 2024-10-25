49 yıllık ehliyetini yeniletemedi! Olayı AİHM'ye taşıyacak

Ehliyet yenilemek için son günler yaklaşırken ehliyetini yenilemeyen bir kişinin yaşadıkları gündem yarattı. Çocukken yaşadığı bir kaza sonrası iki elini kaybeden Gökhan Oktar, ehliyetini yenilemek isterken kendisini bir hukuk mücadelesi içinde buldu.

"SAĞLIK RAPORU VERİLMEDİ"

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, yıllardır araç kullandığını belirten Okan, "Bürokratik engel çıkardılar, 1975 yılından bu yana araç kullanıyorum. Ehliyeti yenilemek için sağlık raporu istendi, sağlık raporu verilmedi" dedi.

NE YAPTIYSA SONUÇ ALAMADI

Oktar, yargı sürecini "Önce mahkemeye gittim, 'Yetkimiz yok' dediler. Danıştay da davayı aleyhime sonuçlandırdı. Son olarak Anayasa Mahkemesi'ne gittim. Oradan da sonuç alamadım" sözleriyle aktardı.

AİHM'YE GİDİYOR

Oktar, iç hukuk yolları tükendiği için mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.