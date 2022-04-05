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Görmek için özel olarak gelen bile var! Sahibi 4 boynuzlu koça değer biçemiyor

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Yaşam
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Tokat'ta sahibinin pamuk ismini verdiği 4 boynuzlu 4 yaşındaki koç, görenlerin dikkatini çekiyor. Koçu görmek için bölgeye gelenlerin olduğunu söyleyen Abdullah Tatar, damızlık olarak beslediği koçuna paha biçemediğini kaydetti.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde besicilik yapan Abdullah Tatar koçunun 1 aylıkken 4 boynuzlu olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Küçükbaş hayvan sürüsünün en kıymetlisinin pamuk ismini verdiği koçu olduğunu belirten Tatar, damızlık olarak beslediği koçuna paha biçemediğini kaydetti.

4 yaşında 4 boynuzlu koçuna paha biçemiyor

Talep olursa Kurban Bayramında koçunu satmayı düşündüğünü belirten Tatar, "4 boynuzlu koçu görenler şaşırıyor. Benimde bu ilgi hoşuma gidiyor. 4 boynuzlu olmasının hayvana bir zararı yok. 4 yıldır baktığım koçuma 'pamuk' ismini verdim" dedi.

4 yaşında 4 boynuzlu koçuna paha biçemiyor

Köy sakinlerinden Hasan Tatar ise 4 boynuzlu koçu görmeye gelenlerin olduğunu, oldukça dikkat çektiğini belirterek, "Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu ilginç bir güzellik. Oldukça sıra dışı, bende ilk defa gördüm. Görmek için gelenler oluyor" diye konuştu.

4 yaşında 4 boynuzlu koçuna paha biçemiyor

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yaşam

Tatar, Tokat, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

ferfer:

adamın gözleri görmüyor heralde simyiyah koça pamuk diyor:))))

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