4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu: 800 lira biriktirmiş
Güncelleme:
İstanbul'da kaybolan 12 yaşındaki Muhammed Hac Rabia, 4 gün sonra Yenimahalle tramvay durağı yakınında bulundu. Küçük çocuk bu süreçte tramvaylarda sabahladı, esnafın yardımıyla karnını doyurdu ve su satarak 800 lira biriktirdi. Ailesine kavuşan Muhammed, "Artık tek başıma bir yere gitmeyeceğim" dedi.

İstanbul'da 22 Ağustos'ta denize gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Muhammed Hac Rabia, bir daha geri dönmedi. Günler süren arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, T4 Topkapı–Mescidi Selam Tramvay Hattı üzerindeki Yenimahalle durağı yakınında, bir pilavcıda yemek yerken çocuk büro amirliği ekiplerince bulundu.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİ İÇİN...

Sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilen Muhammed'in Türkçe bilmediği için vatandaşların kendisini polise götürme girişimlerinden korkup kaçtığı öğrenildi.

TRAMVAYDA SABAHLADI, SU SATTI

Muhammed'in kayıp olduğu 4 gün boyunca neler yaşadığı ortaya çıktı. Küçük çocuk geceleri tramvaylarda uyudu, gündüzleri ise esnafın verdiği yemeklerle karnını doyurdu. Ayrıca yolculara su satarak 800 lira biriktiren Muhammed, "Kız kardeşim Sihem'e oyuncak almak istiyorum" dedi.

4 gün boyunca haber alınamayan 12 yaşındaki Muhammed, bakın nerede bulundu

"ARTIK TEK BAŞIMA GİTMEYECEĞİM"

Sabah'ta yer alan habere göre; yaşadığı zorlu süreci anlatan Muhammed, "Annemi ve kardeşlerimi göremeyeceğim diye çok korktum. Geceleri uyuyamadım. Artık tek başıma bir yere gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AİLEDEN ADAK SÖZÜ

Oğluna kavuşan anne Amar Rabia, "Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden razı olsun. Günlerce boğazımdan lokma geçmedi" dedi. Dayısı Nur Mistorebia ise sevincini, "Günlerce dua ettim. Rabbim yeğenimi bana geri verdi, adak kurbanı keseceğim" sözleriyle dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
