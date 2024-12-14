4 ay yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ın ilk fotoğrafı

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

"DURUMU GÜNDEN GÜNDEN İYİYE GİDİYOR"

Gündoğdu, buluşma fotoğrafını "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır'ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notu ile sosyal medya paylaştı.

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, geçtiğimiz haftalarda usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili "Her şey yolunda. Durumu iyiye gidiyor." demişti.

İşte o fotoğraf karesi;