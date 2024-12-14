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4 ay yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ın ilk fotoğrafı

4 ay yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ın ilk fotoğrafı
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4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Usta oyuncu Kadir İnanır'ın ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

"DURUMU GÜNDEN GÜNDEN İYİYE GİDİYOR"

Gündoğdu, buluşma fotoğrafını "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır'ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notu ile sosyal medya paylaştı.

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, geçtiğimiz haftalarda usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili "Her şey yolunda. Durumu iyiye gidiyor." demişti.

İşte o fotoğraf karesi;

4 ay yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ın ilk fotoğrafı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Ölmeden once reise iman et yoksa kafir gidersin.

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Haber YorumlarıAhmet Güzel:

Allah şifalar versin inşallah

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Haber YorumlarıDeha adam:

Çok büyük Geçmiş Olsun!

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Haber YorumlarıMetin Taşkın:

yildizlarda kayar..'

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Haber YorumlarıTahir Tahin:

admin işte son hali deyip fotoğraf atmama huyundan bir vazgeç

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