Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildi. Genelgede erişilebilirliğin temel bir hak olduğu bilincinin gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Genelgede, özellikle engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı olan bireylerin, sağlık, eğitim ve diğer toplumsal hizmetlerden eşit ve bağımsız bir şekilde faydalanabilmesinin önemine vurgu yapıldı. Artık her yıl 16 Mayıs'ta farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlenecek ve herkesin, istediği hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi için çaba harcanacak.

AİLE BAKANI: ERİŞİLEBİLİRLİK BİR ZORUNLULUKTUR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş genelgeye ilişkin, "Bugün, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak ilan edildi. Toplumun her bireyinin, özellikle engellilerin ve yaşlıların sağlık, eğitim, ulaşım, bilgiye erişim gibi tüm hizmetlerden bağımsız, güvenli ve eşit şekilde yararlanabilmesi için erişilebilirlik bir zorunluluktur. Bu önemli adım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, erişilebilirliği bir insan hakkı ve sosyal adalet meselesi olarak görüyor; herkes için engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Erişilebilirlik herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı olan bireylerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon başta olmak üzere tüm toplumsal hizmetlerden eşit ve tam faydalanabilmesi ve günlük yaşamını yardımsız şekilde sürdürebilmesi için yapılı çevre, ulaşım ve diğer tüm kentsel hizmetler ile bilişim teknolojileri, bilgi sunumu ve ürünlerin erişilebilir olması gerekmektedir.

Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için de bir araçtır. İçermeci toplumun en temel gereklerinden olan erişilebilirliğin sağlanması, tüm kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, tasarımcılar, üreticiler, onay, ruhsat ve denetim mercileri ile hizmet sunucularının görevidir. Erişilebilirlik izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve tüm kesimlerin odağını bu alana çekerek kamuoyu farkındalığı oluşturulması erişilebilir toplum olma yolunda atılacak en önemli adımlardır.

Bu kapsamda erişilebilirlik logosunun kullanımının ve görünürlüğünün artırılması, erişilebilirliğin temel bir hak olduğu bilincinin geliştirilerek gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi, doğru uygulamaların yaygınlaştırılması, gelecek nesillerde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda; 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs tarihi "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacaktır.

Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."