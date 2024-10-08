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10 Ekim "Dünya Saatçilik Günü" Olarak Kabul Edildi

10 Ekim
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İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclisi, 10 Ekim tarihini 'Dünya Saatçilik Günü' olarak kabul etti. İlk defa MÖ 4000'lerde Antik Mısırlılar tarafından kullanılmaya başlayan saat, yüzyıllardır hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Karar, İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu'nun önerisi ile gündeme geldi. Bu kararın, saatçilik mesleğine ve mikromekanik teknolojisinin eğitim ve gelişmesine katkı sağlayacağına inanılıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi, saatin insan yaşamındaki önemini vurgulamak amacıyla 10 Ekim'i "Dünya Saatçilik Günü" olarak kabul etti. İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu'nun önerisiyle gündeme gelen bu karar, saatçiliğin yüzyıllardır süregelen önemine dikkat çekmek ve sektöre farkındalık kazandırmak amacıyla alındı.

10 Ekim 'Dünya Saatçilik Günü' Olarak Kabul Edildi

TARİHİ BİR MESLEK: SAATÇİLİK

İlk kez MÖ 4000'lerde Antik Mısırlılar tarafından kullanılan saat, insanlık tarihinin en eski ve en önemli icatlarından biri olarak hayatımızda yer almaya devam ediyor.

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, saatçiliği sadece zamanı ölçen bir meslek olarak görmenin ötesinde, insanların hayatlarındaki en önemli anlara eşlik eden anlamlı bir zanaat olarak tanımladı. Saatçiliğin, nesilden nesile aktarılan bir gelenek olduğunu vurgulayan Gündoğdu, bu mesleğin bir hayat yolculuğu olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

10 Ekim 'Dünya Saatçilik Günü' Olarak Kabul Edildi

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Başkanı Mahmut Şevket Arıkan, bu önemli günün sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ayrıca, saatçilik mesleğinin gelişimi için çalışmalar yapan Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Hayrettin Akpınar da "Dünya Saatçilik Günü"nü desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kadri Aydın da bu özel günün ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sektörün bu tür farkındalık günlerine ihtiyacı olduğunu belirtti.

10 Ekim 'Dünya Saatçilik Günü' Olarak Kabul Edildi

İLK KEZ KUTLANACAK

10 Ekim'in Dünya Saatçilik Günü olarak kabul edilmesi, bu mesleğin tarihsel önemini vurgularken sektörde bir ilk olarak kutlanacak. Gündoğdu, bu farkındalık gününün kutlanmasının, saatin insan hayatındaki vazgeçilmez yerini bir kez daha hatırlatacağını ifade etti.

Bu özel günle birlikte, saatçilik mesleği ve sektörün gelişimi için yeni adımlar atılması bekleniyor.

10 Ekim 'Dünya Saatçilik Günü' Olarak Kabul Edildi

10 Ekim 'Dünya Saatçilik Günü' Olarak Kabul Edildi

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam

Teknoloji Gündoğdu Kültür Eğitim Dünya Yaşam İto

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