1 yaşındaki çocuk darp izleriyle ölü bulundu, anne ve partneri gözaltına alındı

Antalya'da 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı. Çocuğun kuruması için ipe asılan kıyafetleri geriye kaldı.

ANTALYA'da anne Aygül Ç. tarafından iddiaya göre yatağında hareketsiz şekilde bulunan 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak Ç: 'nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alınırken, talihsiz çocuktan geriye kuruması için ipe asılan kıyafetleri kaldı.

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine skattı sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.'nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi. Öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.'nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan tek katlı evin içerisinde eski eşyaların olması dikkati çekti. Kapı girişinde çok sayıda elektrikli motosiklet bulunan evin bahçesinde ise Toprak Ç.'den geriye pembe renkli kuruması için asılan kıyafetlerin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.