Yaşam İçin En Doğru Adres: Jüpiter'in Uydusu Europa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşam İçin En Doğru Adres: Jüpiter'in Uydusu Europa

Yaşam İçin En Doğru Adres: Jüpiter'in Uydusu Europa
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Jüpiter'in Europa'sı uzaylı yaşamı için en ideal koşulları sağlıyor!

Jüpiter'in Europa'sı uzaylı yaşamı için en ideal koşulları sağlıyor!

Europa'nın buzlu dış yüzeyinin altında bir tür yaşam bulma konusunda süreç ilerledikçe tahminleri artan bilim adamlarına göre, Jüpiter'in uydularından birinde UZAYLILAR bir şekilde var olabilir.

Hayatın Dünya'dan uzakta olup olmadığı, bilim adamları için en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, uzaylı yaşam formlarının güneş sisteminin başka yerlerinde de var olabileceğine inanıyor.

Bilim adamları, Jüpiter'in uydularını, özellikle de Europa'yı, yaşama olası bir ev olarak işaret ediyorlar.

Europa'nın buzlu dış yüzeyinin altında, gelgit ısınması olarak bilinen bir süreç nedeniyle donma sıcaklıklarına rağmen gezegen çapında bir su kütlesi bulunur. Gelgit ısınması, ayların gezegeninin, bu durumda Jüpiter'in yerçekimi kuvvetinin, ay uydularının içini gererek, suyu bu durumda tutacak kadar ısınmasına neden olduğu yerdir.

Almanya, Köln Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Profesör Joachim Saur şunları söyledi: "Sıvı su, silikat manto ile doğrudan temas halinde olduğundan, Avrupa yaşanabilirlik için en iyi adaylardan biridir."

"Yani, minerallerin kabuktan okyanusa sızma ihtimali var. Kimyasal bileşiklerde ne kadar zenginse, yaşamın evrimi için o kadar iyi" cümlesini kurdu.

Prof Saur, Exo-Oceans projesinin proje koordinatörüdür.

JUICE ÇOK BİLGİ SAĞLAYACAK

Araştırma grubu, su yaşamın bir göstergesi olduğu için diğer gök cisimlerinde su kütleleri baktıkları ilk yer olur.

Güneş Sistemi'nin devi Jüpiter.

Exo-Oceans, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gelecek yıl kalkması planlanan ve 2029 yılına kadar Europa'ya ulaşması planlanan Jüpiter Buzlu Aylar Kaşifi (JUICE) görevinin başlatılmasına yardımcı oluyor. Ancak JUICE, Callisto ve Ganymeade gibi Jüpiter'in diğer uydularından bazılarını da keşfedecek.

Ancak araştırmacılara göre Europa, yaşamı bulmak için en iyi ihtimallerden biri olarak ön görülüyor.

İsveç, Stockholm'deki KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden bir gezegen astronomu ve fizikçisi olan Dr Lorenz Roth, aylardaki radyasyon seviyelerini inceleyen AuroraMHD projesinin bir parçasıydı.

Europa, Hubble'ın ultraviyole görüntülerinde görülebilen Jüpiter'den gelen radyasyonla sürekli bombardımana tutulduğu için sabit bir aurora yayar.

AuroraMHD ayrıca, Europa'nın yüzeyinden gelen su bulutlarının ve bu patlamaların atmosferle nasıl etkileşime girdiğinin doğrulanmasına da yardımcı oldu.

Dr Roth'a göre JUICE, çalışmanın üzerine inşa etmeye yardımcı olacak.

Dedi ki: "Yaşanabilirlik ve yaşam sorunu her zaman arka planda kalıyor."

"Büyük Jüpiter uyduları, büyüklükleri de dahil olmak üzere tüm yönleriyle gezegenlere benzerler: Merkür'e benzer veya ondan daha büyüktürler, birinin manyetik alanı vardır, atmosferleri vardır, okyanusları vs vardır."

"Europa daha umut verici çünkü suyu, deniz tabanındaki kayalık malzemeye doğrudan bağlı ve bu da bazı reaksiyonların gerçekleşmesine izin veriyor.

"JUICE yörüngeye girdiğinde çok fazla bilgi alacağız."

"Ayların etrafındaki manyetik alanları sürekli olarak ölçebilir."

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Vladimir Putin İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşam İçin En Doğru Adres: Jüpiter'in Uydusu Europa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:11:55. #1.16#

title