Yasaklı lider Saakaşvili, Ukrayna'ya döndü, sınırda arbede çıktı. Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna'da muhalefetteki Yeni Güçler Hareketi'nin lideri Mihail Saakaşvili, ülkeye girişi yasak olmasına rağmen kameralar eşliğinde Ukrayna sınırından geçti.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Muhalif lider Yuliya Timoşenko'nun da eşlik ettiği Saakaşvili, destekçileri tarafından sınırda coşkuyla karşılandı.

YOLSUZLUK İDDİALARI ÜZERİNE GÜRCİSTAN'I TERK ETMİŞTİ

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Gürcistan'ı terk ederek Ukrayna'ya yerleşen Saakaşvili, iki yıl önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilip, Odessa ili Valisi olarak atanmıştı. Poroşenko yönetimiyle ters düşmesi sonrası ise valilikten istifa eden eski Gürcü lider, Yeni Güçler Hareketini kurarak muhalefete geçmişti.

Poroşenko'nun imzasıyla Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra Ukrayna pasaportuyla önce ABD'ye, ardından Polonya'ya giden Saakaşvili, Ukrayna'da önümüzdeki sonbahar döneminden itibaren iktidar karşıtı protestolar organize edeceğini açıklamıştı.

TRENE BİNDİ ANCAK TRENE HAREKET ETME TALİMATI VERİLDİ

Saakaşvili, eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko ile birlikte Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Peremış şehrinden bugün Ukrayna'ya gitmek üzere trene bindi. Ancak Ukrayna Demir Yolları'nın, Saakaşvili inene kadar trenin hareket etmemesi talimatı verdiği bildirildi. Garda toplanan kalabalık, trenin Saakaşvili'yi Ukrayna'ya götürmesi talebiyle uzun süre gösteri yaptı.

TREN İSTASYONUNDA AÇIKLAMA YAPTI

Tren istasyonunda açıklama yapan Saakaşvili ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, Poroşenko yönetiminin 'diktatörlük kurma' girişiminin önüne geçmek istediklerini söyledi.

Ana muhalefetteki Vatan Partisi'nin lideri Timoşenko, bizzat Poroşenko'nun trenin Ukrayna'ya gitmemesi için talimat verdiğini savundu.

OTOBÜSLE UKRAYNA'YA GİRİŞ YAPTI

Bunun üzerine Saakaşvili ve Timoşenko, otobüs ile 'Şegini' sınır kapısından Ukrayna'ya giriş yaptı. Geçiş sırasında, sınır muhafızları ile Saakaşvili destekçileri arasında arbede oldu. Saakaşvili, arbede sırasında destekçilerinin yardımıyla ülkeye giriş yapabildi.