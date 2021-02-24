Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Mart yasaklar ne zaman ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Mart yasaklar ne zaman ne zaman kalkacak? Soruları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 4 Aralık 2020 tarihinden beri uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Yasaklar ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Mart yasaklar ne zaman ne zaman kalkacak?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve yasakların kaldırılacağı tarihle ilgili Mart ayını işaret etmişti. Bugün, partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, 'Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme ile ilgili önemli açıklamalar;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim, istihdam ve ticaretin yeniden canlanması için normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını bildiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart.

NORMALLEŞME KRİTERLERİ' VURGUSU

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız.

AŞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında aşılamada büyük mesafe kat edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı

Mart ayı aşılama konusunda da çok büyük mesafelerin kat edileceği dönem olacaktır. Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.