Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?
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Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?
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Türkiye'nin Covid-19 kapsamında yaptığı kademeli normalleşme dönemi devam ederken bugün yapılması planlanan kabine toplantısı 21 Haziran'a ertelendi. Herkes ilerleyen günlerde yapılacak olan kabine toplantısını bekliyor. En çok merak edilen konu ise Yasaklar kalkıyor mu? Ağustos ayında kademeli normalleşmenin sona erip yasakların kalkacağı düşünülüyor. Peki, Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak? Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin Covid-19 kapsamında yaptığı kademeli normalleşme dönemi devam ederken bugün yapılması planlanan kabine toplantısı 21 Haziran'a ertelendi. Herkes ilerleyen günlerde yapılacak olan kabine toplantısını bekliyor. En çok merak edilen konu ise Yasaklar kalkıyor mu? Ağustos ayında kademeli normalleşmenin sona erip yasakların kalkacağı düşünülüyor. Peki, Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak? Detaylar haberimizde!

YASAKLAR KALKIYOR MU?

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken 21 Haziran'da yapılacak olan kabine toplantısında kısıtlamaların esnetileceği yeni kararların alınması bekleniyor. En son ortaya atılan iddialara göre Haziran sonu itibari ile Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkacak ve hafta içi uygulanan saat kısıtlaması ise gece 12.00'ye çekilecek. İddiaların doğru olup olmadığı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında belli olacak. Yasakların hepten kalkmasının ise Ağustos ayında olacağı konuşuluyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sokağa çıkma yasağı ve beraberinde uygulanan kısıtlamalar git gide esnetiliyor. Şu an içinde bulunduğumuz kademeli normalleşme dönemi devam ediyor. Haziran ayı sonu itibari ile Pazar günlerinin Cumartesi günleri gibi serbest olacağı ve hafta içi saat kısıtlamasının gece 12.00'ye uzatılacağı bekleniyor. Henüz netleşmeyen bu durum 21 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısında netice bulacaktır. Yasakların tamamıyla ortadan kalkması ise Ağustos ayında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

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