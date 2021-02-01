Yasak Elma Zehra (Şafak Pekdemir) kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şafak Pekdemir hayatı ve biyografisi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisindeki karakterler hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak hikayesinde önemli değişikliklere gidilen Yasak Elma dizisinde farklı karakterler ön plana çıkmaya başladı. Zehra karakteri de bu isimlerden biri oldu.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla merak topluyor. Zehra Argun karakterini canlandıran Şafak Pekdemir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yasak Elma Zehra kimdir? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşındadır, boyu kaç?

YASAK ELMAZ ZEHRA KİMDİR?

Halit'in ilk eşinden olan kızıdır. Halit'in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı "Şüphe" dizisinde "Aslı Demircan" karakterini canlandırdı. Ardından Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçmem, Deli Aşk gibi yapımlarda aldı.

2017 yılının aralık ayında ünlü sunucu Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü ile hayatını birleştiren Şafak Pekdemir, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elmadizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir. Şafak Pekdemir, 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.

Şafak Pekdemir'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (Zehra) (TV Dizisi)

2018 – Deniz ve Güneş (Güneş) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015-2016 – Asla Vazgeçmem (İclal) (TV Dizisi)

2014 – İncir Reçeli 2 (Gizem) (Sinema Filmi)

2012 – Leyla İle Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)

2011 – Şüphe (Aslı) (TV Dizisi)

2011 – Firar (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Sadist (Kısa Film)