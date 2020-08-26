Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli oldu! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?
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Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli oldu! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yasak Elma yeni sezon bölümler ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı FOX TV'den geldi. Sevilen dizi 75. bölüm 4. fragmanı kısa süre önce ekrana gelmişti. Sürprizlerle dolu geçmesi beklenen Yasak Elma yeni sezonu Eylül'de başlayacak. Yasak Elma yeni sezon yayın tarihi...

26.08.2020 18:56 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:04

Yasak Elma 75. yeni bölüm 4. fragmanı sevenlerine sunulmuştu. Yıldız ile Halit'in yeniden bir araya geldiğini gösteren yeni fragman ile birlikte yayın tarihi netleşti. İflas ettiği süreçte tek destekçisi Yıldız olan Halit, eski karısını yeniden elde etmek için mücadelesinden vazgeçmemiştir. Yasak Elma yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Yasak Elma son bölüm full izle...

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI

Bir süre önce sezon finali yapan Yasak Elma, yeni maceralarla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Halit, Yıldız'a olan aşkının farkına varmıştır. İflas günlerinde yanında olan Yıldız'a yeniden dönmek ister. Yıldız ise annesinin de ısrarıyla yeniden Halit ile olabileceğine inanır.

Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma 74. bölüm izle!

Ancak bir sorun vardır, Kerim! Davranışları ile Yıldız'ın aklını bşından almaya çalışır. Diğer yandan Ender ve Şahika başka hedefler peşindedir.

Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma 74. bölüm izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon tarihi sonunda açıklandı. FOX TV'nin yayımladığı fragmanda 75. yeni bölüm ile sezonu başlatacak olan Yasak Elma 7 Eylül Pazartesi izleyici karşısında yerini alacak.

Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma 74. bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.

Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma 74. bölüm izle!
Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli oldu! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

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