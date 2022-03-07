Yasak Elma son bölüm neler oldu? Yasak Elma full HD bölüm izle! Yasak Elma 134. bölüm full HD izleme linki! Yasak Elma tek parça izle!

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YASAK ELMA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır.

YASAK ELMA 134. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!

YASAK ELMA OYUNCULARI

Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece

Ender Çelebi : Şevval Sam

Çağatay Kuyucu : Berk Oktay

Kumru : Biran Damla Yılmaz

Doğan : Murat Aygen

Feyza : Ece Dizdar

Asuman : Melisa Doğu

Caner Çelebi : Barış Aytaç

Emir : Serkan Rutkay Ayıköz

Ömer : Emir Dinler

Arzu : Nihan Aypolat

Aysel : Vildan Vatansever

Sedai : Bahtiyar Memili

Çetin : Erdal Bilingen

Hasan Ali Kuyucu : Erdal Özyağcılar

Şahika Ekinci : Nesrin Cavadzade

Kaya Ekinci : Barış Kılıç

Zehra Argun Kara : Şafak Pekdemir

Cansu : Nilperi Şahinkaya

Feride Taşkın : Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

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