Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı

FOX TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma, yayınlanan son bölümündeki müstehcen sahne ile olay oldu. Aile yapısını bozduğu gerekçesiyle tepkilerin odağına yerleşen dizi, RTÜK'e şikayet edildi.

FOX TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen entrika bombası dizisi Yasak Elma, 95. bölümüyle olay oldu. Kadrosuna dahil ettiği Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Güney Kalkan'ın ardından entrikanın dozunun gittikçe arttığı dizide, genç oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Oktay'ın müstehcen sahnesi son bölüme damgasını vurdu.

MÜSTEHCEN SAHNE İZLEYECİYE PES DEDİRTTİ

Bahar karakterine hayat veren Şahinkaya, fırtınalar estiren dizinin entrika dozunu müstehcen sahne ile ikiye katladı. Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni Bahar'ı canlandıran oyuncu, son bölümde Yıldız'ın eşi Çağatay rolündeki Berk Oktay'la yatak sahnesi izleyenlerin karşısına çıktı.

AİLE YAPISINI BOZUYOR

Müstehcen sahnenin ardından sosyal medyada gündem olan dizi, izleyiciler tarafından RTÜK'e şikayet edildi. Aile yapısını bozduğu gerekçesi ile şikayet edilen dizinin, bir sonraki bölümü merak içinde beklenirken, gözler RTÜK'ten gelecek karara çevrildi.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dizide yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Yıldız ve Çağatay, yaşadıkları son olaydan sonra ayrılık kararı aldı. Yıldız'a laf gelmemesi için ayrılık kararını bir kaç ay sonra açıklayacağını söyleyen Çağatay, evi terk etti. Bir otelin barında içki içtiği sırada Çağatay'ın yanına dertleşmek giden Bahar, onunla beraber içerek Çağatay'ın daha da sarhoş olmasını sağladı.

Sarhoş olduktan sonra Bahar'ın yardımıyla odaya çıkan Çağatay, uyandığında karşılaştığı manzara sonrası şaşkına döndü. Yaşadığı durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Çağatay'ın, Bahar'a karşı ne tutum sergileyeceği merak konusu olurken, Yıldız'ın durumdan haberdar olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.