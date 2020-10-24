Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi

24.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:48

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başladı. Başrol oyuncusu Talat Bulut'un ardından 4 isim daha kadrodan ayrıldı. Vedalar hakkında konuşan başrol Şevval Sam ise "Bizler de son dakika öğrendik" dedi.

Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi. Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği dizinin 'Ender'i Şevval Sam konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"BİZLER DE SON DAKİKA ÖĞRENDİK"

Önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülenen Şevval Sam, ayrılıklar için "Gu¨c¸lu¨ kadınların var oldugˆu bir diziyiz. Senaristler ve yapımcılar bo¨yle karar vermis¸. Bizler de son dakika o¨gˆrendik" ifadelerini kullandı.

Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi

İşte Yasak Elma'dan ayrılan isimler...

Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi
Talat Bulut
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi
Gökhan Alkan
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi
Buse Buçe Kahraman
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi
Barış Kılıç
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi
Doğaç Yıldız
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi

İlgili Haberler

Saba Tümer'in bikinili pozuna Mert Öcal'dan olay yorum!
Saba Tümer'in bikinili pozuna Mert Öcal'dan olay yorum!
Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Ünlü şarkıcı Altay'dan kötü haber geldi
Ünlü şarkıcı Altay'dan kötü haber geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Akıncı
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Yücel İldiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 11:48:37. #1.15#
title