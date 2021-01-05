Yasak Elma 92. bölüm izle! FOX TV 4 Ocak Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 93. bölüm fragmanı...

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YASAK ELMA 92. BÖLÜM İZLE!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam 92. bölümüyle ekranlara geldi! Yasak Elma 92. bölümde Şahika da Ender ve Yıldız'ın yanına hapse giriyor. Koğuşta Ender ve Yıldız, Şahika'ya saldırıyorlar! Yasak Elma dizisinin 4 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'da yayınlanan son bölümü yine heyecan dolu anlara sahne oldu! Yasak Elma 92. bölümün televizyonda sona ermesinin ardından diziseverler de Yasak Elma 92. bölüm izle, Yasak Elma 4 Ocak Pazartesi son bölümü izle seçeneklerini araştırmaya başladılar. Detaylar haberimizin devamında sizlerle…

4 Ocak 2021 Yasak Elma son bölüm izle!

Bu sezon 3. sezonuyla yola devam eden FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 92. bölümü ekranlara geldi! Heyecan dolu sahneleriyle yine izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Yasak Elma dizisinin 92. bölümüne Şahika'nın hapse girmesi damgasını vurdu! Ender ve Yıldız'ı ispiyonlayarak hapse düşmelerine neden olan Şahika da ikilinin bulunduğa koğuşa girince olanlar oldu. Ender ve Yıldız, Şahika'ya saldırdı. Koğuştaki diğerleri Şahika'yı Yıldız ve Ender'in elinden zor aldılar! Diziseverler şimdi FOX'ta Yasak Elma 92. bölümün sona ermesinin ardından Yasak Elma 92. bölüm izle, Yasak Elma 4 Ocak son bölüm izle seçeneklerini araştırıyorlar. Yasak Elma 92. bölüme dair tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle…

Yasak Elma 92. Bölüm izle! Yasak Elma 4 Ocak Pazartesi Son Bölümü

Yasak Elma 92. bölümde Şahika bombayı patlatıyor! Halit'in ölümüyle ilgili sırların bir bölümünü kızı Zehra'ya anlatan Şahika olayların fitilini ateşliyor. Ender ve Yıldız'a yeniden hapis yolu gözüküyor. Daha sonra tabi ki Şahika da bu ikiliye katılmak zorunda kalıyor. İzleyiciler, Şahika'nın da YIldız ve Ender'in olduğu koğuşa gelmesinin ardından yaşananları büyük heyecanla izlediler! Şahika'yı karşılarında gören Ender ve Yıldız hemen saldırıya geçti. Ender'in tuttuğu Şahika'yı Yıldız bir güzel benzetti. Koğuştakiler Şahika'yı ikilinin elinden zorla aldılar.

Bu arada şirkette de dengeler değişiyor! Şahika, Yıldız ve Ender'in hapse girmesi Hasan Ali'nin önünü açıyor! Çağatay ise Yıldız'ın Halit'in ölümüyle ilişkisi olduğunu kabullenemiyor. Herkes şoka uğruyor. Bu arada Ender, Yıldız ve Şahika'nın hapishane hayatları da sürüyor.

Yasak Elma 93. bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma 4 Ocak Pazartesi akşamı 92. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Diziseverler şimdi Yasak Elma 93. yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladılar. Yasak Elma 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Yasak Elma 93. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında bu sayfadan sizlerle paylaşacağız, lütfen beklemede kalınız.