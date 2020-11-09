Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
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Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

09.11.2020 15:46 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:51

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma yayınlandığı ilk günden beri kendi kitlesini oluşturdu. Bu sebeple pek çok sosyal mecrada da oldukça ses getiren Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Sevilen dizi Yasak Elma oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Bu sebeple her yayınladığı bölüm sosyal medyada olay oluyor ve çok konuşulan konular listesine en baştan girişi yapıyor. Peki, Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şahika'yla el sıkışan Halit, Şahika'nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.

Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM 84. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Halit ve Ender'in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman'la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşınırlar. Halit, oğlunun velayetini almaya kararlıdır. Şahika, Halit'ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalışıyordur. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürer. Yıldız çaresiz kaldığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir kişi tarafından ona uzatılan yardım elini geri çevirmeyecektir.

Yasak Elma son bölüm fragmanı için BURAYA tıklayın

Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

YASAK ELMA GENEL HİKAYE

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
Yasak Elma 84. bölüm ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma 84. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

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