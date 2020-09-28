Yasak Elma 78. bölüm izle! Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 78. bölüm izle! Yasak Elma 79. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 78. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender'in Kaya'ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika'nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender'i ayırmak için planına Yiğit'i de alet eder.

Yıldız'ın yalıya taşındığı gece Halit'in Kerim'i çağırması, Halit ve Yıldız'ın arasında gerginliğe sebep olur.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman'ın Halit'le yaptığı konuşma Şahika'nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit'in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur.

Yıldız ve Kerim'in arası tam düzelecekken, Şahika'nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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YASAK ELMA DİZİSİ 77. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



YASAK ELMA DİZİSİ 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 79. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert