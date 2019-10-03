Yasak Elma 52. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 51. son bölüm izle

03.10.2019 09:13

Yasak Elma 51. son bölümünün ardından 52. bölüm fragmanı araştırılıyor. Şahika, Yıldız'ın bebeğini başaka bir bebekle değiştirmiştir ancak Ender ile Yıldız neler olduğundan hala habersizdir. Şahika durmaya, Ender ise pes etmeye niyetli değildir. Son bölümde neler oldu? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE...

52. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Yıldız hiç beklemediği şekilde Şahika'nın gazabına uğramıştır ancak bundan haberi yoktur. Babalık testinin negatif çıkması sonucu perişan halde Ender'in ayaklarına kapanan Yıldız, ''Senden başka kimsem yok'' diye yalvarır. Ender, savaş boyalarını sürmüştür ve Yıldız'a, ''Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez.'' yanıtını vererek onun gözyaşlarını siler.

Şahika yerinde durmaya niyetli değildir ve haince bir plan daha devreye sokmaya hazırdır. Halit ise ansızın kucağında bir bebekle Yıldız'ın kapısında belirir? Şahika'nın yeni planı ne? Yıldız bebeğine kavuşabilecek mi?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, ortalardan kaybolduğu zaman içerisinde neden Erim'i arayıp sormadığını aile üyelerine bir bir anlatır. Şahika yine Halit ve çocukları kandırmayı başarır. Kimse Ender'e inanmaz. Ender ise kanıtlamanın bir yolunu bulduğunu düşünerek, felçli olduğu dönemde ona bakan Sabri'yi getirir. Ancak Sabri, Ender'i yalanlar. Erim'e kendini nasıl kanıtlayacağını bilemeyen Ender, bir yandan da Şahika'yı engellemeye çalışır.

Güçlerini birleştiren Yıldız ile Ender, Şahika'nın gerçek yüzünü Halit'e göstermek için plan yaparlar. Fakat Şahika, hepsinden hızlı çıkar ve kazdıkları kuyuya onları düşürerek, Halit'e Yıldız ile Ender'in ittifak kurduklarını anlatır. Planlarının hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ardından ikili kara kara düşünmeye başlarlar. Yıldız ise sonunda doğum yapmıştır ve bebeğin Halit'ten olduğuna adı kadar emindir. Doğumun hemen sonrasında Halit test yaptırarak bebeğinin kendinden olup olmadığını tespit eder ve bebek Halit'den değildir. Yıldız ile Ender bunun şokuyla tekrar test yapar ancak sonuç değişmez. Çünkü Şahika sorunun kaynağına gitmiş, bebekleri değiştirtmiştir.