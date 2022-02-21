Yasak Elma 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 133. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

YASAK ELMA 133. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

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