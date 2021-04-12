Yasak Elma 106. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 105. bölüm izle

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YASAK ELMA 105. BÖLÜM FULL İZLE!

Yasak Elma dizisi SHOW TV ekranlarında 105. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 105. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 106. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 106. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YASAK ELMA 106. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA 106. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika'nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika'nın Ender'den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

YASAK ELMA 105. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma 105. bölüm izlemek için tıklayınız!

YASAK ELMA 105. BÖLÜMDE NE OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını arar. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali'nin karnı Şahika'nın oyunlarına toktur.

YASAK ELMA'NIN KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı