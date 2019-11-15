Yasak aşk yaşadığı adamdan çocuk dünyaya getiren kadın Esra Erol'un programında gerginlik çıkardı

15.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 15.11.2019 08:56

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar'ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay sonrası canlı yayında karşı karşıya gelen Şahan Sarıyar ile Gülşah Sarıyar arasında gerginlik yaşandı.

Kısa sürede Şaban Sarıyar'ın eşi Gülşah Sarıyar'a ulaşıldı. Canlı yayında tek tek iddiaları yanıtlayan Gülşah Sarıyar, ikiz bebeklerin babasının Mustafa Ş. olduğunu eşinden ve ailesinden korktuğu için çocuklardan kurtulmak için isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.

"ÇOCUKLARI BİZE VERDİKTEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Gelen ihbarların üzerine ikiz bebekleri evlatlık alan ailelere ulaşıldı. 20 günlükken ikiz bebekleri alan Mehmet B. Gülşah Sarıyar'ın çocuklardan kurtulmak istediğini, ailesinin haberi olmadığını ve bundan dolayı 2 yakın aileye vermek istediğini söyleyip, "Çocukları aldık, tek şartımız Gülşah'ın eşiyle arasını düzeltip, mahkeme kararıyla evlatlık olarak bize kaydolmasını talep etmiştik. Ama Gülşah çocukları verdikten sonra ortadan kayboldu" dedi.

Gülşah Sarıyar

CANLI YAYINDA EVE BASKIN YAPILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve ani bir baskın yaparak canlı yayın sırasında Mehmet B.'yi ve ikiz çocuklara bakan iki kadını gözaltına aldı. Mersin Toroslar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Öte yandan ikiz bebeklerin Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edileceği belirtildi.

Şaban Sarıyar

"VİCDANSIZ BİR ANNESİN"

Çocukların evden alındığı anları canlı olarak izleyen Esra Erol duygusal anlar yaşadı. Evlatlık verdiği ikiz bebeklerini gördüğü zaman duygulanmayan Gülşah Sarıyar ise seyircileri kızdırdı. Programa konuk olan bir kadın "Az önce çocuklar alınırken bir senin yüzüne baktım bir o adamın (Şaban Sarıyar) sanki çocukları o adam doğurmuş sen doğurmamışsın. Vicdansız bir annesin." diyerek Sarıyar'a tepki gösterdi.

"HADDİNİ BİL, UTANMAZ"

Seyircinin sözleri karşısında sinirlerine hakim olamayan Gülşah Sarıyar ise "Haddini bil. Sen haddini bil. Hiç kimse dört dörtlük değildi. Sen de değilsindir ailen de değildir. Utanmaz. Bunu da (Şaban Sarıyar) korumayın. Kimse kimseyi yadırgayamaz. İstersen beni içeri attır. İsterse beni çocuklarımla da kavuşturmasın, bana kelepçede taktırsın.

CANLI YAYINDA İNSANLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Eşini 19 yıldır tanıdığını ve hamilelik sürecinde ve çocukları evlatlık verme sürecindeki tüm yaşananları Gülşah Sarıyar'ın planlayamayacağını ve birisinden yardım aldığını iddia etti. Kimseyi korumadığını ve mağdur olanın kendisi olduğunu söyleyen Gülşah Sarıyar canlı yayına sinirlerine hakim olamadı. Yerinden kalkarak eşi ve kadın seyircinin üzerine yürümek isteyen Sarıyar'ı ise Esra Erol sakinleştirdi. Gülşah Sarıyar'ın önüne geçen Esra Erol, "Yerine oturur musun" diyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.