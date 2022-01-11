Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; ceza kesildi - Haberler
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Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Düzce'de yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan M.Ç.'ye 12 bin 683 TL ceza uygulandı.

Yığılca'da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

12 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç.'ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı.

İşte ceza kesilen vatandaşın paylaşımları;

Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; ceza kesildi

Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; ceza kesildi

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Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (4)
Mikail arman:Katil duygulu vicdansız adam açlıktan geberiyormuydunda o masum ve sevimli hayvanı vurdun.Belkide onun yavruları vardı.Onun dönmesini bekliyorlardı.Yüce ALLAH sana bunun hesabını sorar.12 bin'lira cazada neymiş.Hapis cezaları gelsin artık. Hkümetimiz ve yetkililerde bu masum ve sevimli hayvanların korunması konusunda çok sözler verdiler.Maalesef hiç yapılmadı Hayal kırıklığına uğradık. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Mikail arman:Katil duygulu vicdansız adam açlıktan geberiyormuydunda o masum ve sevimli hayvanı vurdun.Belkide onun yavruları vardı.Onun dönmesini bekliyorlardı.Yüce ALLAH sana bunun hesabını sorar.12 bin'lira cazada neymiş.Hapis cezaları gelsin artık. Bizi yönetenlerde bu masum hayvanların korunması konusunda çok sözler verdiler fakat hiç biri yapılmadı hep lafta kaldı yazık. Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
Mikail arman:Mehmet kardeş, Yüce ALLAH senden razı olsun.Bu mazlum, sevimli, zavallı hayvanı katleden o bencil vicdansıza güzel anlamlı yorum yazmışsın. Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
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