Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
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Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar

Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
01.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan evlerinin önünde bulunan denize giren vatandaşlar, polis ekiplerini görünce kaçtı. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise, polis ekipleri tarafından uyarılarak, evine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar evlerinin önündeki denize girdi.

DEVRİYE GEZEN POLİSLERİ GÖRÜNCE EVE KAÇTILAR

İçmeler mevkisinde bulunan lüks bir sitede yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan denize girip güneşlendi. Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran site sakinleri, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce evlerine döndü. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise polis ekiplerine yakalandı. Hakkında tutanak tutulan kadın, denize girmemesi konusunda uyarılarak, evine gönderildi.

Yasağa aldırmadan denize girdiler, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize girdiler, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize girdiler, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize girdiler, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize girdiler, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar

Kaynak: DHA

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