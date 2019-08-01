YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılacak ikinci Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; 2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura çalışmalarımızın ülkemize ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Zat-ı Alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun."

(İlker Turak - Cem Geçim - Nurullah Geylani - Mustafa Apaydın/İHA)

Kaynak: İHA