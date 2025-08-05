YAŞ KARARLARI 2025 || YAŞ toplantısı nedir? 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman, başladı mı?

Kamuoyunun yakından takip ettiği Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısına ilişkin sorular gündeme oturdu. "YAŞ toplantısı nedir?" ve "2025 YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak?" soruları, kısa sürede en çok merak edilen başlıklar arasında yerini aldı. Peki, YAŞ toplantısı nedir? 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? İşte Yüksek Askerî Şûra toplantısına dair tüm bilinenler...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) en üst düzey karar organlarından biridir. Bu toplantıda; generallerin ve amirallerin terfileri, albayların general/amiral rütbesine yükseltilmeleri, görev süresi dolan personelin durumları ile emeklilik işlemleri değerlendirilir.

AŞ toplantısı nedir

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan YAŞ; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları gibi üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleşir. Kararlar, TSK'nın komuta yapısını ve personel planlamasını doğrudan etkilediği için büyük önem taşır. Genellikle her yıl ağustos ayında düzenlenen toplantı, Anıtkabir ziyaretiyle başlar ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürülür.

2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman

2025 YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komuta yapısına ilişkin kritik kararların ele alınacağı toplantıya, devletin önemli isimleri katılım sağladı.

Şura'ya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da toplantıda yer aldı. YAŞ toplantısında terfi ve atama dosyalarının ele alınması bekleniyor.