Son dakika! Yaş 80 demediler akıllı telefon öğrenip selfie çektiler

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Yaşlı teyzeler, öğrenmenin yaşı yok diyerek Altındağ Belediyesinin açtığı kursta akıllı telefon kullanmayı öğrendiler. Yakınlarını görüntülü aradılar, e-Devlet'ten HES Kodu aldılar ve birlikte Selfie çekmeyi de ihmal etmediler.

Ankara Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, 2 yıl önce açılan ancak pandemi nedeniyle kapanan kursları yeniden başlattı. Bu kapsamda 4 haftadır devam eden akıllı telefon öğrenme kursunda eğitim gören yaşlı teyzeler, hem akıllı telefon kullanmayı öğreniyor, hem günlük işlerini hallediyor.

Kursa katılım sağlayan kadınlar, hem yakınlarını görüntülü arıyor hem de sesli mesaj atıyor. Bazıları e-Devlet uygulamasına girerek HES kodu alıyor, bazılarıysa telefondaki uygulamalardan dua öğreniyor. Öğretmenin tahtaya yazdıklarını tek tek not alanlar bir bir uyguluyor. Akıllı telefon kullanmayı öğrendiklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren kursiyerler, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Kursiyerlerden Esin Karakaya, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bilmediğimiz şeyleri öğrenmek istiyoruz. Yaşımız baya ilerledi. Çocuklarımız yanımızda olsa zaten yardımcı olacaklar. Onlar evli ve dışarıda oldukları için böyle bir yere ihtiyacımız var. Çocuğum karşımda gibi oldu. Çok sevinçliyim" dedi.

"TELEFON UZAĞI YAKIN YAPIYOR"

Telefonuyla sevdiklerine mesaj yazan kursiyer Fatma Kavrıker, "Uzağı yakın ediyor telefon. Hele görüntülü görüşmelerimizde bu pandemi döneminde çok faydasını gördüm. Bankalar olsun, diğer ihtiyaçlarımızı gidermemiz açısından olsun, bu pandemi bakımından ve her bakımdan bize yardımcı oluyor. İşaretleme anlamında her şeyi bilemediğim için mutlaka yardım alıyordum. İnşallah bundan sonra kendi taleplerimi karşılamaya çalışacağım" diye konuştu. e-Devlet uygulamasına girerek işlerini halleden bir diğer kursiyer Hatice Pamuk ise "Çok güzel bir şey. Öğrenmenin yaşı yok. Her zaman öğrenmek lazım. Teknolojinin gerisinde değil hep ilerisinde olmak lazım. Bütün herkese öneriyorum. Bir başkasına muhtaç olmamak güzel bir şey. Kendi işini kendin yapmak, üretmek çok güzel bir şey" sözlerini kullandı.

"AKILLI TELEFON BİZDEN AKILLI"

Kursiyerlerin arasında yaşı en büyük olan 80 yaşındaki Kübra Tipi ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"80 yaşındayım. Oğlum bana telefon aldı. Torunlarım var İstanbul'da. Kardeşlerim yurt dışında. Onlarla görüntülü konuşuyoruz. Baştan çok zor oldu ama sonradan çok memnun oldum. Kursumuz çok faydalı oldu. Belediyemize de teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Telefonda mesaj alıyorum, hayırlı cumalar diliyorlar. Ben de onlara cevap yazıyorum. Akıllı telefon hakikaten bizden akıllı. Biz de onunla yarışmaya çalışıyoruz. Yaşımız ileri olduğu için biraz da zorlanıyoruz ama çok da faydalanıyoruz."

Akıllı telefon kursunun öğreticisi Yasemin Çakır, kurs hakkında şu cümleleri kullandı:

"Öncelikle, yaş olarak hitap ettiğim bir kesim değildi aslında. Ama kendimi burada daha da gençleşmiş hissediyorum. Çok mutluyum. Genel anlamda baktığımız zaman, telefon öğretmenin dışında aslında hayat dersi alıyorum. Kursumuz yaklaşık 4 haftadır devam ediyor. İlk geldiklerinde telefonda mesaj yazmayı, başkasını aramayı ya da herhangi bir şekilde bir siteye girmeyi hiçbir şekilde bilmiyorlardı ama şu anda yavaş yavaş hepsini öğreniyoruz. Gençlere taş çıkartacağımızdan eminim. Alışılmışın dışında bir durum. Gençlerimize seslenelim, yaşlılarımıza her zaman akıllı telefonu öğretelim, onlara sahip çıkalım."

Akıllı telefon kullanmayı öğrenen kursiyerler hep birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmediler. Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, birbirinden farklı kurslarıyla eğitimlere devam ediyor.

