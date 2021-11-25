ANKARA (Habermetre) - Yarını Kurmak: "Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler İçin Nitelikli Eğitim ve Geçim Kaynağı Desteği Projesi" kapsamında; 25 Kasım 2021 tarihinde Ankara Plaza Otel'de başarıyla gerçekleştirildi. Törene, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sayın Sabahattin Dülger yaptığı konuşmasında "Bakanlığımız göçmen öğrencilerin eğitiminde birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde yürütülen birçok projede bizlere destek olan Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliğine, "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler İçin Nitelikli Eğitim ve Geçim Kaynağı Desteği Projesi"nde paydaşımız olan Concern Worlwide'a teşekkür ederim.

Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler İçin Nitelikli Eğitim ve Geçim Kaynakları Desteği Projesi ile Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa illeri olmak üzere 30 halk eğitimi merkezi kapsamında Suriyeli ve Türk vatandaşlarımıza dil eğitimleri, mesleki eğitimler, kurslara katılanlara teşvik ödemeleri, mesleki eğitime yönlendirme, iş gücü piyasasına yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 4 ilimizde (Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa) örgün eğitim kurumlarında bulunan 30 ilkokul, ortaokul ve lisede ilk defa kütüphane kurulumu yapılmıştır" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

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