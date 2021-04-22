Yarın yasak var mı? 23 Nisan'da kısıtlama var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Yarın yasak var mı? var mı sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamına uygulanan hafta içi ve hafta sonu yasağının kapsamı 23 Nisan'da genişleyecek mi merak ediliyor. Peki, 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı? 23 Nisan tam kapanma olacak mı? İşte, detaylar…