Yarın yasak var mı? 23 Nisan'da kısıtlama var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Yarın yasak var mı? var mı sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamına uygulanan hafta içi ve hafta sonu yasağının kapsamı 23 Nisan'da genişleyecek mi merak ediliyor. Peki, 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı? 23 Nisan tam kapanma olacak mı? İşte, detaylar…
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüste vaka ve vefat sayılarının rekor kırmasının ardından kısmi kapanma dönemine girilmişti. Ancak kulislerde, gidişatın çok iyi olmaması sebebiyle cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonunda farklı bir uygulamaya gidileceği iddia edildi. Peki, 23 Nisan tam kapanma olacak mı? 23-23-25 Nisan hafta sonu tam kapanma var mı? Yarın yasak var mı?
YARIN YASAK VAR MI?
Koronavirüs salgını ve artan vakalar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre; kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek.
KISITLAMA 26 NİSAN 05.00'DE SONA ERECEK
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.
KUTLAMALAR KISITLAMANIN GÖLGESİNDE YAPILACAK
Sokağa çıkma yasağı kararı verilmesi durumunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi evlerden kutlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek Anıtkabir'deki törenler de sınırlı kişiyle, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacak.
GİDİŞATA KABİNE'DE KARAR VERİLECEK
Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak Kabine'de tartışılacak. Kabine'de iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
TÖRENLER ASGARİ DÜZEYDE TUTULACAK
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.
Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.
GÖREVLİ KİŞİLER KISITLAMADAN MUAF OLACAK
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.