Yarın İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkılacak mı?

6-7 Mart Cumartesi ve Pazar günü yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Yarın İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkılacak mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller hangileridir?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar alındı. 6-7 Mart Cumartesi ve Pazar günü yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Yarın İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkılacak mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller hangileridir? İşte detaylar haberimizde…

YARIN İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalara ilişkin yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bu kararlar hayata geçirilirken, sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller ise düşük, orta, yüksek riskli şehirler haritasına göre belli oldu. İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı sorusu da bugün en çok merak edilen konulardan birisi haline geldi. 6-7 Mart Cumartesi ve Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın yasak var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu risk haritasına göre netlik kazandı.

6 Mart 2021 Cumartesi günü (Yarın) İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmayacak. Haftaiçi uygulanan yasak saatleri geçerli olacak. Akşam saat 09.00'a kadar vatandaşlarımız sokağa çıkabilecek. 19.00! a kadar ise restorantlar açık olacaktır.

6 MART 2021 CUMARTESİ İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar da belli oldu. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'ından gelen verilere göre düşük ve yüksek riskli illeri açıklarken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller netlik kazandı. İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalara ilişkin yeni bir genelge yayınlandı.

6 Mart 2021 Cumartesi günü (Yarın) İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmayacak. Haftaiçi uygulanan yasak saatleri geçerli olacak. Akşam saat 09.00'a kadar vatandaşlarımız sokağa çıkabilecek. 19.00! a kadar ise restorantlar açık olacaktır.

CAFE VE RESTORANLARDA HES KODU ZORUNLU MU?

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

-Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Öte yandan 81 ilde uygulanan hafta içi kısıtlamaları 21.00-05.00 saatleri aralığında devam ettirilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL