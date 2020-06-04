Yarım asır sonra ara verdiği mesleğine 72 gün sonra geri döndü
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Yarım asır sonra ara verdiği mesleğine 72 gün sonra geri döndü

Yarım asır sonra ara verdiği mesleğine 72 gün sonra geri döndü 58 yıldır terzilik yapan esnaf, ilk defa bu kadar uzun süre işinden ayrı kaldı Malatya'da 58 yıldır terzilik yapan esnaf, ilk kez korona virüs salgını nedeniyle bu kadar çok ayrı kaldığı mesleğine uzunca bir aradan sonra...

04.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:18

Yarım asır sonra ara verdiği mesleğine 72 gün sonra geri döndü

58 yıldır terzilik yapan esnaf, ilk defa bu kadar uzun süre işinden ayrı kaldı

MALATYA - Malatya'da 58 yıldır terzilik yapan esnaf, ilk kez korona virüs salgını nedeniyle bu kadar çok ayrı kaldığı mesleğine uzunca bir aradan sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'yi de etkisi altına alması ile birlikte geçtiğimiz Mart ayında risk gurubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Virüse karşı alınan tedbirlerin sonuç vermesi ile birlikte 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye'de, 65 yaş ve üstü çalışanlar içinde esneklik getirildi. Böylece birçok meslek ustası da uzunca aradan sonra mesleklerini yeniden yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Bunlardan biri de Malatya'da 58 yıldır terzilik yapan 71 yaşındaki Osman Bulut. Korona virüs salgını nedeni ile 21 Mart'tan itibaren Büyük Çarşı'da bulunan işyerini kapatmak zorunda kalan Bulut, verilen iznin ardından dükkanını açtı. 72 gün sonra yeniden mesleğini icra etmenin de heyecanını yaşayan Terzi Osman Bulut, ilk kez bu kadar uzun işinden ayrı kaldığını söyledi. İlkokulu bıraktıktan sonra 1962 yılında terzi çırağı olarak mesleğe başladığını anlatan Bulut, "Bu pandemi sürecinin haricinde hiçbir zaman 3 aya yakın bir boşluk yaşamamıştım bu meslekte" dedi.

Korona virüs sürecinde tüm mesleklerde olduğu gibi terzilerde de 65 yaş ve üstü ustaların evden çıkamadığını dile getiren Bulut, "Tüm mesleklerde tecrübeli ustaların yaşı genelde 65 ve üstü. En deneyimli, tecrübeli ustalar bu süreçte devre dışı kaldı. Burada da bir boşluk oluştu, bu süreçten etkilendik" ifadelerine yer verdi.

Uzunca aradan sonra yeniden mesleğine dönmenin de heyecanını yaşadığını söyleyen Bulut, "Tekrar işe dönmek sevindirici. Ama keşke sağlıklı insanların mesleğine devam etmesine izin verilseydi. Tüm 65 yaş ve üstünü aynı kategoriye koymak yerine sağlıklı ustaların en azından işyerlerini açmasına da olanak sağlansaydı" diye konuştu.

Yarım asır sonra ara verdiği mesleğine 72 gün sonra geri döndü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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