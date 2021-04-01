ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadıZONGULDAK'ta, 5 yıl önce Necla Sağlam'ı (23) evinde boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Tolga Kudu'nun (37) cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı

ZONGULDAK'ta, 5 yıl önce Necla Sağlam'ı (23) evinde boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Tolga Kudu'nun (37) cezası, Yargıtay tarafından onandı. Sağlam ailesinin avukatı Merve Kır, "Raporlara bakıldığında müvekkilim 25-30 dakikada ölmüş. 30 dakika eziyet çekmiş orada. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirirken Yargıtay'ın cezayı onaması bizi şaşırttı" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur olan Necla Sağlam, 24 Şubat 2016 tarihinde yalnız yaşadığı evinde başına poşet geçirilip, boğazı kesilerek öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek evde parmak izleri aldı. Yapılan çalışmanın ardından olaydan 21 gün sonra boya ve tesisat ustası Tolga Kudu, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Kudu'nun cinayetten birkaç gün önce Necla Sağlam'ın evine su tesisatındaki arızayı gidermek için gittiği ve olay günü de evinin çevresinde dolaştığı tespit edildi. Ayrıca Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen raporda da sanıktan alınan örneklerin Necla Sağlam'ın tırnaklarından ve poşetten alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu tespit edildi.

Tutuklanan Kudu hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kudu, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tüm duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi. Kudu, 15 Şubat 2017'de görülen karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Necla Sağlam'ın ailesinin avukatlığını üstlenen Merve Kır ise karara itiraz ederek Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada, yerel mahkemenin kararı onandı. Avukat Merve Kır, maktul Necla Sağlam'ın hiçbir sebep yokken tanımadığı ve herhangi bir iletişim ve ilişkisi olmadığı kişi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ortada sebep olmayışının da cezanın arttırıcı sebebi olduğunu ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiklerini belirten Kır, şöyle konuştu:

"Necla Sağlam, önce kafasına sert bir cisimle vurularak, sonrasında çöp poşetiyle boğazı sıkılarak boğulmak suretiyle ve en sonunda tek bir hamleyle bıçak darbesiyle boğazı kesilerek katledildi. İddianamede savcı, canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek suçundan dava açtı. Biz de bunun olmasını talep ediyorduk hep. Çünkü sanık hiçbir sebep yokken Necla Sağlam'ı öldürüyor. Yerel mahkeme burada sanık hakkında 'kasten öldürmeden' müebbet hapis cezası verdi. Biz karara itiraz ettik. Sağlam'ın hiçbir sebep yokken öldürüldüğünün üstünde durduk. Raporlara bakıldığında müvekkilim 25-30 dakikada ölmüş. 30 dakika eziyet çekmiş orada. Aralarında hiçbir husumet ve tanışıklık yok. Hiçbir sebep yokken öldürmüştür. Bu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirirken Yargıtay'ın cezayı onaması bizi şaşırttı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı