Yargıtay, Kemal Batmaz'ın ağabeyi Şakir Batmaz'a verilen cezayı onadı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan sivil imam Kemal Batmaz'ın ağabeyi, meslekten ihraç tarih profesörü Şakir Batmaz'a, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan verilen 12,5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz'ın Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturmasının dava dosyası, yetkisizlik kararı nedeniyle Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sanık Şakir Batmaz'ın avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukatlar, Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun olduğu yönünde karar verdiği dosyayı bu kez de temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi ile yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.