Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile görüştü
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile görüştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile görüştü
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov ile görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov ile görüştü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şahin, Saint Petersburg'da düzenlenen Avrupa Ülkeleri Başsavcılar Konferansı kapsamında Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke başsavcılıkları arasında mutabakat zaptı imzalanması ele alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, taslak mutabakat zaptını Krasnov'a iletti.

Şahin ve Krasnov arasındaki görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcısı Bahattin Azizağaoğlu ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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