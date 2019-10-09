Yargıtay Başkanı Cirit: "Adalet ile devletin varlığı, bekası arasında doğrudan ilişki vardır"

09.10.2019 17:38

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri için, bir kesim için değil herkes için, toplumun her kesimi, 82 milyon için adaletin dağıtıldığı sistem bizim arzu ettiğimiz sistemdir. 82 milyon vatandaşımızın bir kişisinde bile 'bana karşı adalet farklı bir tutum içerisine girer' düşüncesi varsa burada adalet tecelli etmemiş demektir." dedi.

Gül, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) düzenlediği "950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli"nde, adaletli yönetimin bütün toplumların hedefi olduğunu söyledi.

Yusuf Has Hacip'in bir siyasetname niteliği taşıyan, yol gösterici olan "Kutadgu Bilig" adlı eserinin önemli bir örnek olduğuna işaret eden Gül, aradan bin yıl geçtikten sonra da adaletin nasıl iyi tecelli edeceğinin arayışı içerisinde bulunulduğunu dile getirdi.

İnsanlığın her zaman adalet duygusuyla ayakta durduğunu vurgulayan Gül, "İnsan susuz, ekmeksiz, aşsız kalabilir ama adaletsiz asla ayakta kalamaz." değelendirmesinde bulundu.

Mutluluğun formülünün, ortaya çıkarılmaya çalışılanın adalet olduğuna dikkati çeken Gül, Yusuf Has Hacip'in "Adalet göğün direğidir" ifadesini hatırlatarak, gök yüzünün kendi merkezinde adalet sayesinde durduğunu kaydetti.

Yusuf Has Hacip'in adaletsizliği hukuka değil, uygulayıcılara bağladığının altını çizen Gül, şöyle devam etti:

"Kutadgu Bilig'ten çıkarmaya çalıştığımız mana, hukuk devleti demokrasiyi, insan onurunu insan hak ve özgürlüklerini yasa önünde eşitliği teminat altına alan tüm kurumsal işleyişinde kendisini hukukla bağlı sayan bir devlet anlayışıdır. Bin yıl önce de Yusuf Has Hacip bunu yazmış, bin yıl sonra da bunu konuşuyor, ayakta tutmaya çalışıyoruz, bin yıl geçse de aramaya, ortaya koymaya, korumaya çalıştığımız değer bu değerdir. Adalet güneş gibidir, güneş nasıl herkese eşit şekilde ışığında yararlandırıyorsa, adalet de öyledir. Güneş, doğan, nefes alan, yaşayan her canlı için ışığını paylaşır. Güneşin önüne geçerek, farklı düşünceden, ideolojiden olanlara gölge yaparak güneş ışığını az verirseniz, kısarsanız orada adalet tecelli etmez."

Yargı Reformu Strateji Belgesine de değinen Gül, bu belgenin temel vizyonunun güven veren ve erişebilir adalet olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Birileri için, bir kesim için değil herkes için, toplumun her kesimi, 82 milyon için adaletin dağıtıldığı sistem bizim arzu ettiğimiz sistemdir. 82 milyon vatandaşımızın bir kişisinde bile 'bana karşı adalet farklı bir tutum içerisine girer' düşüncesi varsa burada adalet tecelli etmemiş demektir. Uygulayacılar, yargı paydaşları, bu ülkenin vatandaşları olarak eksikleri tamamlamak zorundayız. Hukuku herşeyin üstünde gören anlayışla adalet tecelli olur. Bu duyguyu adım adım mevzuatıyla, uygulamasıyla hayata geçirirsek mutluluğun bilgisine o zaman ulaşmış oluruz."

"Adalet ideali üzerine yükselmişler"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise adaletin veciz cümlelerle ifade edildiğini belirtti.

Türk milletinin içinde olmadığı bir dünya tarihinin yazılamayacağına vurgu yapan Cirit, "Bugün bize ayar vermeye çalışanların geçmişte bizim gibi muhteşem tarihi, medeniyeti yok. 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Bunlar adalet ideali, temeli üzerine yükselmişler. Adaletle devletin varlığı, bekası arasında doğrudan ilişki vardır." diye konuştu.

"Adalet varsa gerçek anlamda mutluluk olur"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Orta Asya'da, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada kimse yokken Türklerin bulunduğunu söyledi.

Kutadgu Bilig'in de bu kökün en önemli ispatları arasında yer aldığına işaret eden Feyzioğlu, Kutadgu Bilig'in "mutlululuk bilgisi" demek olduğunu belirtti.

Mutluluk bilgisinin özünde de adalet olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Adalet varsa gerçek anlamda mutluluk olur. Kutadgu Bilig, bugünün evrenselleşmiş adalet kavramının altındaki en temel yapı taşlarından birisidir. Belki de Kutadgu Bilig olmasaydı bugünün adalet kavramı bu şekilde şekillenmezdi." ifadesini kullandı.

Panelde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz bir sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hukuk Müzesi açıldı

Panelin öncesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birlik genel merkezinde oluşturulan Hukuk Müzesinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA