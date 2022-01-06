Yargıtay Başkanı Akarca: Ceza dosyalarında birikmiş iş yükü, yarı oranında azaldı

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, "2020 yılının sonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devreden dosya sayısı 203 bin 632 iken, 2021 yılı sonunda 97 bin 8 olmuştur. Ceza dosyalarında birikmiş iş yükü yarı oranında azalmıştır. Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız" dedi.

Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen 2021 yılı değerlendirme toplantısında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil katıldı. Toplantının açılış konuşmasına yapan Akarca, Yargıtay'daki daire sayısının 46'dan 24'e düştüğünü söyleyerek, "Bu, daire başkanı sayısının da yaklaşık yarı oranında azalmasına yol açmıştır. Ayrıca, üye sayısının 200'e düşürülmesine ilişkin süreç de işlemektedir. Şu an için üye sayısı 367'ye düşürülmüştür. Aynı kişinin birden fazla kurulda görev alamaması nedeniyle Yargıtay 1'inci Başkanlık Kurulundaki toplam üye sayısının 13'ten 9'a indirilmesine ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki üye sayısının da 17'den 13'e düşürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yeniden yapılandırma ve reform çabalarımızın önümüzdeki yıl etkilerinin daha çok hissedileceğine ve halkın vicdanında hak ettiği yeri alacağına inanıyorum" dedi.

HDP'nin kapatılması istemine ilişkin davayla ilgili soruyu cevaplayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise "HDP iddianamesini yazdık, Anayasa Mahkemesi'ne sunduk. Bizim görevimiz iddianameyi yazmak. Eksiklikler olduğu belirtildi. Biz iddianameyi tekrar düzenleyip yeniden Anayasa Mahkemesi'ne sunduk. Yazılı savunmamızı 20 gün içinde yaptık. Şimdi parti yazılı savunmasını yapacak. Ardından biz sözlü savunma için davet edileceğiz. Süreç bu şeklide devam ediyor. Şu an Türkiye'de 123 tane faal parti var. HDP iddianamesine ekleme yok. Parti bulunduğu yerden farklı bir yerde değil. Aynı söylemlerine eylemlerine devam ediyor" dedi.