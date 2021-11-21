Yargılama boyunca 62 saat konuştu; 'savunma hakkım engellendi' dedi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı hukukçu Metin Can Yılmaz'a 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen 12 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkemenin gerekçesinde, her söz aldığında savunma hakkının engellendiğini iddia eden Yılmaz'ın, yargılama süresince 62 saat konuştuğu, mahkemeye yönelik davranışları nedeniyle verilen cezada takdir indirimi uygulanmadığı yer aldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava, 5 Kasım'da karara bağlandı. Sanık Metin Can Yılmaz'a 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, hükmün gerekçesini açıkladı. Gerekçede; sanık Yılmaz'ın, Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Seda Chamatzoglou ile yargılandıkları dosyada çeşitli nedenlerle savunma yapmadığı, savunmasını tamamlamasının ardından reddi hakim talebinde bulunduğu aktarıldı. Üst mahkemenin bu talebi 'yargılamayı uzatmaya yönelik' olduğu gerekçesiyle reddetmesine rağmen, sanığın talebini yenilemesi nedeniyle duruşmaların sürekli ertelendiği vurgulandı. Kararda, diğer sanıkların da savunma yapmasının önüne geçen ve yargılamayı uzatmaya yönelik tutumu nedeniyle sorgusuna başlanılmayan Yılmaz'ın dosyasının, 26 Ekim 2020'de ayrıldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda yargılama sonucunda, sanığın FETÖ'nün hiyerarşik yapısında yer aldığı, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, bu nedenle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğu vurgulandı. Kararda, 12 yıl hapis cezası verilen sanığa, alaycı üslup ve davranışları, mahkeme heyetine yönelik tahkir edici sözleri, mahkemeye karşı olumsuz davranışları sebebiyle takdir indirimi uygulanmadığı da yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet