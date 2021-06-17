Yargı kademesinden Başkan Yücelik'e veda ziyareti
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Yargı kademesinden Başkan Yücelik'e veda ziyareti

Yargı kademesinden Başkan Yücelik'e veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesiyle farklı illere atanan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim...

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesiyle farklı illere atanan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'e veda ziyaretinde bulundular.

ETSO'da gerçekleşen ziyarette, Erzurum'da görev yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Bölükbaşı, Bingül ve Kahraman, görev süreleri boyunca her zaman hem şehir halkının hem de farklı kademelerdeki kamu görevlileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin samimiyetine şahit olduklarını, bu sebeple Erzurum'dan güzel hatıralarla ayrıldıklarını ifade ettiler.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, kendilerini tanımaktan mutlu olduğunu ifade ettiği yargı mensuplarının Erzurum'a verdikleri hizmetlerin her zaman minnet ve şükranla anılacağını söyledi.

Başkan Yücelik ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman'a şehre hizmetlerinin anısına kristal birer plaket ve Erzurum hatırası Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM

Yargı kademesinden Başkan Yücelik'e veda ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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