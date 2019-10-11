Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu - İsmail Rüştü Cirit

11.10.2019 12:54

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Milletimiz, şanlı ordumuzla bugün de adaleti gerçekleştirmek, dünyanın vicdanı olmak, iyilik, gelecek adına ümit verici gelişmeleri sağlamak için Fırat'ın doğusunda bulunmaktadır." dedi.

Cirit, bir otelde düzenlenen Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu'nda, Türk milletinin tarih boyunca adaleti şiar edindiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlatan Cirit, "Milletimiz, şanlı ordumuzla bugün de adaleti gerçekleştirmek, dünyanın vicdanı olmak, iyilik, gelecek adına ümit verici gelişmeleri sağlamak için Fırat'ın doğusunda bulunmaktadır. Şanlı ordumuza zaferler diliyoruz." diye konuştu.

Sadece dava dosyalarının okunduğu yerler olmayan yüksek mahkemelerin, adalet politikalarına aktif katkı sağlayarak çözüm üretmek için çaba gösterdiğini belirten Cirit, Yargıtayın etik, şeffaflık ve adalet yönetimi konularında son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cirit, Yargıtayın öncülüğünde, 5 kıtadan ve 37 ülkeden yüksek mahkeme başkanlarının katılımıyla geliştirilen "Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi"nin 23 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik Sosyal Konseyi'nde kabul edildiğini hatırlattı.

150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtayın uluslararası alanda gösterdiği başarının, dünyada Türk Yargıtayına duyulan güvenin de göstergesi olduğunun altını çizen Cirit, yargı paketleri hazırlanırken de İstanbul Bildirgesi'ndeki ilkelerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Cirit, ayrıca 2017'de Yargıtayda dünyanın en yüksek standartlarına sahip yargı etiği sisteminin kurulduğuna işaret ederek, Yargıtay Etik İlkeleri'nin, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri'ne dayanan ve BM ile Avrupa Konseyi standartlarına göre geliştirilen başarılı bir tasarım olduğunu söyledi.

"Dönüm noktasıdır"

Yargıtay Etik İlkeleri'nin hukuk fakültelerinin yargı etiği dersi müfredatına girdiğini de anlatan Cirit, "Hukuk Klinikleri" uygulamasıyla da öğrencilere etik eğitimi verildiğini dile getirdi.

Yargıtay Başkanı Cirit, şöyle devam etti:

"Yargıtayın gösterdiği bu olağanüstü çabanın amacına ulaşması için hukuk ve adalet bilinci yüksek kurumlara, akademisyenlere, avukatlara ve hukuk öğrencilerine ihtiyacımız var. Bu nedenle Yargıtay Etik İlkeleri'nin hukuk fakültelerinde temel bir kaynak olarak okutulması ve yargı etiği derslerinin verilmeye başlanması, etik ilkelerin yaygınlaşması ve kökleşmesi açısından bir dönüm noktasıdır."

Yargı etiğinin yaygınlaştırılması için Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere tüm barolar ve avukatlara da önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Cirit, yargı etiğinin, hukuk kültürünün temeli yapılmadığı sürece adalet hizmetlerinde arzulanan standartlara ulaşmanın da mümkün olmayacağını vurguladı.

Yargı Etiği Danışma Kurulunun çalışma ve kararlarına da değinen Cirit, şeffaf ve demokratik şekilde oluşturulan, yönetim ve disiplin organlarından bağımsız kurulun, etik ilkelerin değişen şartlara uyum sağlama gücünün en önemli teminatı olduğunu belirtti.

Cirit, Kurulun, kuruluş, işleyiş ve bağımsızlık yönüyle de dünyadaki en ileri standartları temsil ettiğini dile getirdi.

Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu da Kurulun oluşum sürecine ilişkin bilgi verdi.

Kurulun, uluslararası standartlar ve uygulamaları takip ettiğini söyleyen Demircioğlu, verilen kararların da gerekçelendirildiğini belirtti.

Demircioğlu, Yargı Etiği Danışma Kurulunun, Yargıtayda görevli hakim ve savcıların talepleri üzerine tavsiye niteliğinde kararlar verdiğini hatırlatarak, 9 Temmuz 2018'de ilk toplantısıyla göreve başlayan Kurulun bugüne kadar 8 karar verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından "Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Kolaylaştırıcıları"na sertifika verildi.

Programa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri ve savcılar da katıldı.

Kaynak: AA