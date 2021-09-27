Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, dün akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 3. bölüm fargmanı merak edilen Yargı izle! Yargı son bölümde neler oldu? Yargı son bölüm izle! Yargı 3. bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

YARGI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 2. Bölümde Ceylin, ölen kızın küçük kardeşi olduğunu öğreniyor! 26 Eylül Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 2. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 2. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 2. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 2. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 2. Bölümde neler yaşandı? Yargı 2. Bölüm full izle! Yargı dizisi 2. Bölümde neler oldu? Ceylin, Çınar'ın avukatlığını bırakacak mı? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı, 26 Eylül Pazar yayınlanan 2. Bölümde Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz, buldukları son delille şoke oluyor!

Erguvan ailesi küçük kızlarının ölümüyle darmadağın olur. Annesinin, ablasının, babasının herkesin acısına göğüs germek, kendi acısını yaşamak ve kardeşinin katilini bulmak için kanının son damlasına kadar savaşmak görevi Ceylin'indir. Kız kardeşinin cansız bedenini gören Ceylin, hayatının en büyüksınavıyla karşı karşıyadır. Yüreğine düşen bu acıya kendini bırakmak, acıya boğulmak ya da savaşmak. Her iki yol da Ceylin için imkansızlıklarla doludur. Çünkü baş şüpheli olan Çınar'ı savunmak artık mümkün değildir. Savunmaması ise, delillerden uzak kalması anlamına gelmektedir. Ceylin hayatının en zor kararını vermek zorundadır.

Ilgaz, Çınar'ın bu cinayeti işlemediğine inanmaktadır; ama, kardeşinin bir noktada yalan söylediğine de emindir. Ortaya çıkan her delille listeye yeni bir şüpheli eklenir. Sorular giderek artmaktadır; Çınar, katil midir, değilse gerçek katil kimdir? Ilgaz da Ceylin de önlerine gelen her delille çok iyi tanıdıklarını düşündükleri kardeşlerinin, hiç de zannettikleri kişiler olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeye başlar. Katili bulmak için yürüdükleri yolda inançları ve değerleri sınanmaya devam edecektir. Üstelik ikisini de çok büyük bir darbe beklemektedir.

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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 3. Bölüm Fragmanı yayında! Ilgaz, babası Metin'den hesap soruyor!

Arabada bulunan fotoğraf ortalığı karıştırıyor. Ceylin'in kardeşi İnci ile Ilgaz'ın babası Metin'in samimi fotoğrafı sonrası olay arapsaçına dönüyor. Ceylin, Ilgaz'a sert tepki verirken kafası karışan Ilgaz soluğu babasının yanında alıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Ilgaz, babası Metin'e fotoğraftaki durumu soruyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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