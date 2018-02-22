Yardımcı Doçentlik Kaldırılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Afrin operasyonu bizim sınır güvenliğimiz için, ülkede milli birlik için 80 milyon gururla adım attığımız bir operasyon." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam ediliyor.

MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerinde grubu adına söz aldı.

Karakaya, Türk akademi dünyasının öncelikle kendi değerleri ile barışık hale gelmesinin, evrensel değerlerden istifade edip kendi değerleriyle de evrensel değerlere katkı sunma şuuruna ulaşmasının önemini vurguladı.

Teklifle yardımcı doçentliğin kaldırıldığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirten Karakaya, "Yardımcı doçentlik kaldırılmıyor. Sadece bir kadro ve unvan ismi değişikliği söz konusu." dedi.

Üniversitelerde akademik personelin acilen çözüme kavuşturulmasını istediği iki temel husus bulunduğunun altını çizen Karakaya, bunlardan birinin kadro diğerinin ise maaş ve özlük haklarına ilişkin sorunlar olduğunu bildirdi.

Karakaya, bu sorunların da en kısa sürede çözüme ulaştırılmasını istedi.

"Yaratılan algı gerçeği yansıtmıyor"

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, grubu adına yaptığı konuşmada, Suriye'deki gelişmelere değindi.

Adıyaman, Türkiye'de siyasal iktidarın topluma, basını kullanarak, ülkenin yeni bir Kurtuluş Savaşı içinde olduğu, Türk'ün Türk'ten başka dostu bulunmadığı algısını dayattığını, bunun gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kürtlerin ve Türklerin her zaman kardeş olduğunu söyleyen Adıyaman, siyasi iktidarın, egemenliğini sürdürmek adına iyi ilişkilere zarar verdiğini iddia etti.

Parlamentonun görevinin tarihsel kopuşları görmek ve önlem almak olduğunu ifade eden Adıyaman, yeni düşmanlıklar yaratmanın halklara acıdan başka bir şey getirmeyeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Adıyaman'ın konuşması sonrasında söz alarak, "Konuşmacının, 'Afrin operasyonu, AK Parti'nin iktidarını sürdürme aracı oldu' demesini reddediyoruz. Bu 'terör örgütünün karşısında diz çök' demenin başka bir ifadesi. Bunu doğru bulmuyoruz. Afrin operasyonu bizim sınır güvenliğimiz için, ülkede milli birlik için 80 milyon gururla adım attığımız bir operasyon." değerlendirmesinde bulundu.

"Üniversitelerin sorunu akademik değil, etik"

CHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise üniversitelerin bir ideolojinin kalesi olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"3 milyon 275 bin işsizimiz var. Bunların 828 bini üniversiteli" diyen İrgil, gerçekçi ve reel kararlar alınarak akademik hayatın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İrgil, şöyle konuştu:

"Bizim insan kalitesini artırmamız gerekiyor. Üniversitelerin sorunu akademik değil, etik. Öncelikle etik sorunların düzeltilmesi gerekiyor. Akademisyenlerimizin önce özgüvenlerini kazanmaları lazım. Sadece akademisyenin kendisi için yaptığı, ülkeye hiçbir şey katmayan yayınlar var. Neden? İnsanlar bir an önce unvan kapmaya çalışıyor. Bu insanların özlük haklarını düzeltelim, maaşlarını düzeltelim, özgüvenlerini kazandıralım."

Üniversitelerin dogmatik ve tek tip olmaması gerektiğini vurgulayan İrgil, akademik hayatta ifade özgürlüğünün önemine işaret etti.

-"Trafik öğretmenliği branşı açılmalı"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise grubu adına konuşmasında, ülkenin gelişmesinde insan kaynağının önemine işaret etti.

İnsan gücü kalitesinin artırılması noktasında en önemli unsurun eğitim olduğunun altını çizen Ilıcalı, eğitimde alkışa değer hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde üniversite ve öğrenci sayısının arttığına dikkati çeken Ilıcalı, kurulan üniversiteler ve akademik yaklaşımlara ilişkin bilgi verdi.

Ilıcalı, son dönemde akademik yayınlarda da önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Konuşmasında bazı önerilerde de bulunan ve trafik kazalarına dikkati çeken Ilıcalı, "Trafik dersi zorunlu öğretmeni yok. Trafik öğretmenliği branşının açılmasını öneriyorum. Ulaştırma ve trafik mühendisliği bölümünün de açılmasını çok önemsiyorum." diye konuştu.

Mecliste şu an bir kaçak var"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, teklif üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, "Mecliste şu an bir kaçak var. O da HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'dir." ifadesini kullandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Taşdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten Beştaş, milletvekilleri sırasında oturan, bütün gün Mecliste yasama faaliyeti yürüten bir milletvekiline kaçak muamelesi yapılmasının Türkiye'de yargının geldiği içler acısı durumu, parlamentonun içine düşürüldüğü olumsuzluğu ortaya koyduğunu savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma da şahsı adına söz aldı.

Uçma, düzenlemenin akademik hayata katkı sağlayacağını ifade ederek, "Artık öğretim üyelerimiz süreçleri beklemek için birtakım bunalımlar yaşamayacaklar, bürokratik engellerden kurtulacak, öğrencilerine yönelecekler." dedi.