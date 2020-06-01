Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
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Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı

Tokat'ta iki hırsız, yardım bahanesiyle 87 yaşındaki İbrahim Akdemir'in evine girerek 17 bin lira para çaldı. Eşi alzheimer hastası olan yaşlı adam, emekli aylığından biriktirdiği paranın bulunmasını istiyor.

01.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:04

Tokat'ın Ormanbeyli köyünde yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Akdemir, yardım bahanesiyle gelen iki kişiyi eve aldı. Hırsızlardan biri yaşlı adamı oyalarken, diğeri ise yatağın altında bulunan 17 bin lirayı çaldı. Eşi alzheimer hastası olan İbrahim Akdemir, 65 yaş aylığından biriktirdiği paranın bulunması için yardım istiyor.

YARDIM BAHANESİYLE YAŞLI ADAMIN EVİNE GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde ikamet eden İbrahim Akdemir (87) Şerife Akdemir (86) çifti birikimlerini dolandırıcılara kaptırdı. Köye gelerek yardım bahanesiyle yaşlı adamın yaşadığı tek katlı eve giren iki kişi Akdemir'den nüfus cüzdanını istedi. Şahıslarla birlikte odasında giren yaşlı adam yatağının altına sakladığı cüzdanından kimliğini verdi.

HIRSIZLAR YATAĞIN ALTINDAKİ CÜZDANI ÇALDI

Şüphelilerden birisi yaşlı adamı meşgul ederken, cüzdanın yerini öğrenen diğer kişi odaya girerek cüzdanı çaldı. Şahısların evden ayrılmasının ardından yatağının altındaki cüzdanı kontrol eden yaşlı adam ise neye uğradığını şaşırdı. Cüzdanı ile birlikte 17 bin lirası çalınan yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulundu. Köyde görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı

BİRİKİMİNİN ÇALINMASININ ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Eşi alzheimer hastası olan 4 çocuk babası yaşlı adam yaşlı adam birikimlerinin çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor. Akdemir, başka bir gelirinin olmadığını ifade ederek, "Ben devletin verdiği maaşla geçiniyorum, yaşlı olduğum için çalışamıyorum. Bir an önce hırsızların bulunarak cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

Yaşlı adamın aynı köyde yaşayan kızı Aysel Demirci, yaşanan hırsızlık olayına tepkisini dile getirerek, "Böyle iki tane mazlum kişiyi kandırıp da parasını yemek insana yakışır mı, helal olur mu? Nasıl vicdanları çeker. Babamız olarak biz bile beş kuruşunu almak istemiyoruz. 65 yaş aylığını biriktirmişti hastam var lazım olur diye" dedi.

Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı

Kaynak: İHA

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