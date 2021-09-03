Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi
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Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, yolda bitkin halde bulup beslediği puhu kuşunu hayvanat bahçesine götürülmek üzere Tufanbeyli Av Koruma ve Avcılar Derneği'ne teslim etti.

Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, yolda bitkin halde bulup beslediği puhu kuşunu hayvanat bahçesine götürülmek üzere Tufanbeyli Av Koruma ve Avcılar Derneği'ne teslim etti.

Emre Sezgin, Tufanbeyli'de aracıyla giderken yolda bitkin halde bulduğu puhuyu evine getirdi. Sezgin, kuşa su ve yiyecek verdi. İki gündür evinde beslediği ve çok sevdiği kuşa özenle baktığını belirten Sezgin, "Puhunun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdim. Ben de bu kuşu ilk defa gördüm. Etle besliyoruz. Hakkında araştırma yaptık. Ender görüldüğünü anladığımızda ekiplere haber verdik. Kuş, çok uysal. Ona 'Barbara' adını koydum" ifadelerini kullandı.

Haber verilmesi üzerine Tufanbeyli Av Koruma ve Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Baykul eve gelerek kuşu teslim aldı. Baykul, kuşun kanadında küçük bir yara olduğunu o yüzden uçamadığını belirterek puhuyu Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edeceklerini söyledi.

Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi
Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi
Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi
Yaralı bulunan puhu kuşu hayvanat bahçesine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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